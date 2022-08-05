Анатолий ТРУБИН: «У Йовичевича много игровых упражнений»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о первых впечатлениях работы с Игором Йовичевичем, о товарищеских матчах в Нидерландах, а также о ближайших планах.

– Анатолий, недавно (1 августа, Прим. Sport.ua) вы отпраздновали день рождения. Как поздравили партнеры по команде?

– Получил поздравления от близких людей и партнеров по команде. Поздравили меня в личных сообщениях.

– А что за поздравление в вашем тик-токе со знаменитым дедом Толей?

– Я об этом вообще не знал. Это мои друзья, знакомые сделали такой подарок в виде поздравления.

– Как оцените первый период работы с Игором Йовичевичем?

– В первую очередь, мне очень нравится то, что в «Шахтере» это первый тренер, который говорит на украинском языке. Это очень приятно. И постепенно мы изучаем все новое, что требует от нас тренер. Нужно быстро схватывать новые требования и адаптироваться максимально быстро, чтобы к первому туру нового сезона чемпионата Украины быть максимально готовыми.

– Игроки «Шахтера» тоже переходят на украинский язык?

– Ну, конечно. Стараемся.

– Насколько сильно изменился тренировочный процесс в «Шахтере»?

– Пока что, если сравнивать глобально, меньше внимания уделяется тактике. В тренировочном процессе Йовичевича много игровых упражнений. Но, я думаю, все равно сложно еще что-то говорить. Еще будет второй сбор в Словении. Посмотрим, каким там будет тренировочный процесс. И тогда уже будем сравнивать. Сейчас больше делается акцент не на тактику, а на физическое состояние, чтобы все были в одинаковых кондициях. Возможно, на вторых сборах будет больше тактической работы. Но я не знаю, как будет. Увидим.

– Вам 21 год. Но в «Шахтере» уже успели поиграть под руководством португальца Каштру и итальянца Де Дзерби. А теперь вот еще и хорват Йовичевич…

– Я считаю, что это хорошо лично для меня. Потому что от каждого специалиста я черпаю какое-то определенное качество. В каждом тренерском штабе разный тренер вратарей, разные подходы, разная тактика. Поэтому, скажем так, от работы с каждым ты берешь по крупице и становишься намного сильнее. Для меня это огромный плюс и серьезный вызов, потому что каждый день нужно доказывать. И так нужно доказывать, но с приходом нового тренера необходимо выкладываться по-особому и показывать, как ты играл до этого.

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– Оцените товарищеские матчи в Нидерландах с «Фортуной» (3:3), «Аяксом» (1:3) и «Утрехтом» (2:2). Какой матч больше всего понравился?

– Честно говоря, все три матча были очень хорошими. Начинаешь понимать, что все команды из чемпионата Нидерландов играют. Они дают играть и сами играют. Они прессингуют. Это футбол, который очень нравится фанатам и игрокам. Поэтому каждый матч был по-своему хорошим и интересным. Но я выделю все-таки, наверное, встречу с «Аяксом». Это команда уровня Лиги чемпионов, чемпион Нидерландов. Вдобавок ко всему в Амстердаме такая прекрасная арена, отличная атмосфера на стадионе, хорошие фанаты. Я очень рад, что на этом матче было очень много украинских болельщиков. Это незабываемо! Хочется каждую неделю играть при таком количестве фанатов, которые поддерживают твою команду.

– Гол Мудрика «Аяксу» вообще получился в стиле Месси!

– Это его сильные качества. А именно - его сумасшедшая скорость. Мы все знаем, на что он способен.

– На тренировках он тоже такое исполняет?

– На тренировках тоже есть такие моменты, но все равно бывают такие ситуации, что нет столько пространства, как в игре. Но, я думаю, что для Мудрика такие голы - это только, так сказать, разминка в его карьере.

– Теперь вам предстоит сыграть матч с победителем Лиги конференций «Ромой». Как настраиваетесь на поединок, который состоится на «Стадио Олимпико»?

– Я думаю, что на этом матче также будет огромное количество болельщиков. И это очень круто! Также соперник не нуждается в представлении. К тому же, «Рома» усилилась. Римлян тренирует Жозе Моуринью. Я думаю, это будет прекраснейший спарринг. Для меня это будет, как матч Лиги чемпионов.

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– Многие молодые футболисты мечтают сыграть против команды Моуринью, чтобы он обратил на них внимание.

– Честно говоря, таких мыслей нет. Мне просто хочется, чтобы в моей карьере было как можно больше матчей против таких соперников, как «Рома». Чем будет больше таких матчей, тем лучше я буду себя проявлять и буду становиться сильнее.

– Вернулись в «Шахтер» Тотовицкий и Вакула, а также пришел в команду Джурасек. Как они адаптируются?

– Я думаю, что со временем все станет еще более понятно. Все футболисты адаптируются. Каждому тяжело, потому что нужно привыкнуть к новой тактике, к новому тренеру и притереться друг к другу. Мне очень нравится, что все ребята выкладываются на сто миллионов процентов. Самое главное, что у всех горят глаза.

– С Лассиной Траоре общаетесь? Рады, что он готов остаться в «Шахтере»?

– Я очень-очень рад, что он остается в команде. Я, когда его увидел, был очень счастлив. Мы с ним обнялись, поговорили, посмеялись. Я очень жду, когда он выйдет на поле, чтобы снова с ним вместе играть. Поэтому от этой новости я очень счастлив. Надеюсь, он как можно быстрее вернется. Это будет огромный плюс для команды, так как Лассина очень сильный футболист.