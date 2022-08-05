ОФИЦИАЛЬНО. Олимпиакос назначил испанского тренера на пост наставника

Греческий «Олимпиакос» объявил о назначении Карлоса Корберана на пост главного тренера. Он заменил Педру Мартинша.

Последним местом работы 39-летнего испанца был «Хаддерсфилд». Под его руководством команда с 2020 по 2022 год провела 102 матча, в которых одержала 39 побед и 27 раз сыграла вничью.

52-летний португалец тренировал «Олимпиакос» с 2018 года. Под его руководством команда одержала 143 победы и 41 раз сыграла вничью в 221 матче.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби – приоритетный вариант для «Олимпиакоса» на пост главного тренера.