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  4. Ван Леувен стал 6-м иностранцем, который начал в украинском клубе с победы
Лига конференций
05 августа 2022, 14:17 | Обновлено 05 августа 2022, 14:22
77
0

Ван Леувен стал 6-м иностранцем, который начал в украинском клубе с победы

52-летний нидерландец Патрик ван Леувен дебютировал с победы

05 августа 2022, 14:17 | Обновлено 05 августа 2022, 14:22
77
0
Ван Леувен стал 6-м иностранцем, который начал в украинском клубе с победы
ФК Заря

В матче с «Университатей» (1:0) на посту главного тренера «Зари» дебютировал 52-летний нидерландец Патрик ван Леувен. Он стал 11-м наставником из дальнего зарубежья, работавшим с украинскими клубами в еврокубках. Премьера для нидерландца прошла успешно - победой его подопечных над румынами со счетом 1:0.

К слову, викторию в первом матче ранее отпраздновали пять зарубежных предшественников ван Леувена. Трое из них возглавляли «Шахтер», а двое - донецкий «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи тренеров украинских клубов из  дальнего зарубежья в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер

Страна

Клуб

Соперник

Счет

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Невио СКАЛА

Италия

Шахтер

Брюгге (д)

1:1

30.07.2003

ЛЧ

КР2

Бернд ШУСТЕР

Германия

Шахтер

Шериф (г)

0:0

24.09.2003

КУ

Р1

Виллем ФРЕШ

Нидерланды

Металлург Д

Парма (д)

1:1

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер

Пюник (г)

3:1

12.08.2004

КУ

КР2

Славолюб МУСЛИН

Сербия

Металлург Д

Тирасполь (д)

3:0

16.07.2009

ЛЕ

КР2

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д

МТЗ-РИПО (д)

3:0

18.08.2011

ЛЕ

КР4

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

Фулхем (г)

0:3

26.07.2016

ЛЧ

КР3

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

Янг Бойз (д)

2:0

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

Манчестер Сити (д)

0:3

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Шахтер

Генк (г)

2:1

04.08.2022

ЛК

КР3

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Заря

Университатя (д)

1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд

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Источник Sport.ua
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