Ван Леувен стал 6-м иностранцем, который начал в украинском клубе с победы

В матче с «Университатей» (1:0) на посту главного тренера «Зари» дебютировал 52-летний нидерландец Патрик ван Леувен. Он стал 11-м наставником из дальнего зарубежья, работавшим с украинскими клубами в еврокубках. Премьера для нидерландца прошла успешно - победой его подопечных над румынами со счетом 1:0.

К слову, викторию в первом матче ранее отпраздновали пять зарубежных предшественников ван Леувена. Трое из них возглавляли «Шахтер», а двое - донецкий «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дебютные матчи тренеров украинских клубов из дальнего зарубежья в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Страна Клуб Соперник Счет 14.08.2002 ЛЧ КР3 Невио СКАЛА Италия Шахтер Брюгге (д) 1:1 30.07.2003 ЛЧ КР2 Бернд ШУСТЕР Германия Шахтер Шериф (г) 0:0 24.09.2003 КУ Р1 Виллем ФРЕШ Нидерланды Металлург Д Парма (д) 1:1 27.07.2004 ЛЧ КР2 Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния Шахтер Пюник (г) 3:1 12.08.2004 КУ КР2 Славолюб МУСЛИН Сербия Металлург Д Тирасполь (д) 3:0 16.07.2009 ЛЕ КР2 Николай КОСТОВ Болгария Металлург Д МТЗ-РИПО (д) 3:0 18.08.2011 ЛЕ КР4 Хуанде РАМОС Испания Днепр Фулхем (г) 0:3 26.07.2016 ЛЧ КР3 Паулу ФОНСЕКА Португалия Шахтер Янг Бойз (д) 2:0 18.09.2019 ЛЧ ГТ Луиш КАШТРУ Португалия Шахтер Манчестер Сити (д) 0:3 03.08.2021 ЛЧ КР3 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Италия Шахтер Генк (г) 2:1 04.08.2022 ЛК КР3 Патрик ВАН ЛЕУВЕН Нидерланды Заря Университатя (д) 1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд