Ван Леувен стал 6-м иностранцем, который начал в украинском клубе с победы
52-летний нидерландец Патрик ван Леувен дебютировал с победы
В матче с «Университатей» (1:0) на посту главного тренера «Зари» дебютировал 52-летний нидерландец Патрик ван Леувен. Он стал 11-м наставником из дальнего зарубежья, работавшим с украинскими клубами в еврокубках. Премьера для нидерландца прошла успешно - победой его подопечных над румынами со счетом 1:0.
К слову, викторию в первом матче ранее отпраздновали пять зарубежных предшественников ван Леувена. Трое из них возглавляли «Шахтер», а двое - донецкий «Металлург».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дебютные матчи тренеров украинских клубов из дальнего зарубежья в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер
|
Страна
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
Шахтер
|
Брюгге (д)
|
1:1
|
30.07.2003
|
ЛЧ
|
КР2
|
Бернд ШУСТЕР
|
Германия
|
Шахтер
|
Шериф (г)
|
0:0
|
24.09.2003
|
КУ
|
Р1
|
Виллем ФРЕШ
|
Нидерланды
|
Металлург Д
|
Парма (д)
|
1:1
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер
|
Пюник (г)
|
3:1
|
12.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Славолюб МУСЛИН
|
Сербия
|
Металлург Д
|
Тирасполь (д)
|
3:0
|
16.07.2009
|
ЛЕ
|
КР2
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО (д)
|
3:0
|
18.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Хуанде РАМОС
|
Испания
|
Днепр
|
Фулхем (г)
|
0:3
|
26.07.2016
|
ЛЧ
|
КР3
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
Янг Бойз (д)
|
2:0
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Шахтер
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
03.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Италия
|
Шахтер
|
Генк (г)
|
2:1
|
04.08.2022
|
ЛК
|
КР3
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
Заря
|
Университатя (д)
|
1:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд
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