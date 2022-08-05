Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Румыны не могут обыграть украинцев с сентября 2006 года
Лига конференций
05 августа 2022, 14:08 | Обновлено 05 августа 2022, 14:14
197
0

Румыны не могут обыграть украинцев с сентября 2006 года

Рекордная беспроигрышная серия наших клубов в баталиях с командами из Румынии достигла 14 матчей

05 августа 2022, 14:08 | Обновлено 05 августа 2022, 14:14
197
0
Румыны не могут обыграть украинцев с сентября 2006 года
ФК Заря

«Заря», обыграв «Университатю» (1:0), продлила беспроигрышную серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с румынами до 14 матчей (10 побед и 4 ничьи). Причем эта серия стала рекордной для наших команд с соперниками из одной страны.

Последний раз украинцы уступали румынам 13 сентября 2006 года, когда «Стяуа» разгромила в Киеве «Динамо» со счетом 4:1 в групповом турнире Лиги чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

14*

Румыния

21.11.2006

Динамо

Стяуа

1:1 (г)

 

 

 

 

13*

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

 

 

 

 

12

Хорватия

12.08.2003

Динамо

Динамо З

3:1 (д)

31.07.2014

Черноморец

Сплит

0:2 (г)

12

Португалия

06.11.2012

Динамо

Порту

0:0 (д)

19.10.2016

Динамо

Бенфика

0:2 (д)

12*

Армения

23.07.1997

Днепр

Ереван

6:1 (д)

 

 

 

 

11

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

30.09.1992

Динамо

Рапид

2:3 (г)

11

Дания

24.10.1973

Динамо

БК 1903

1:0 (д)

27.08.1997

Динамо

Брондбю

0:1 (д)

11

Турция

30.09.2008

Динамо

Фенербахче

0:0 (г)

03.11.2011

Динамо

Бешиктащ

0:1 (г)

11

Финляндия

13.09.1978

Динамо

Хака

1:0 (г)

29.07.2021

Ворскла

КуПС

2:3 (д)

10

Молдова

14.08.1997

Шахтер

Зимбру

1:1 (г)

30.09.2010

Динамо

Шериф

0:2 гд)

10

Бельгия

14.08.2002

Шахтер

Брюгге

1:1 (д)

03.11.2011

Ворскла

Стандард

1:3 (д)

* серия не закончена.

По теме:
Ван Леувен стал 6-м иностранцем, который начал в украинском клубе с победы
Украинцы забили 40-й мяч румынам в еврокубках
Пять игроков дебютировали в составе Зари в матче с ФК Университатя
цифры и факты Заря - Университатя
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Футбол | 04 августа 2022, 13:45 2
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона

Команда будет выступать в селе Минай

Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
Футбол | 05 августа 2022, 13:35 0
Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом

Александр Масалов когда-то променял киевлян на «Шахтер», а теперь продал и родину

9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
Футбол | 05.08.2022, 12:45
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Футбол | 04.08.2022, 22:24
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Футбол | 04.08.2022, 20:05
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
PGL Arlington Major 2022 – заряжай на Dota 2 Major
04.08.2022, 14:20
Киберспорт
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
03.08.2022, 23:10 6
Футбол
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
Ярмоленко проиграл первый матч в составе Аль-Айна
04.08.2022, 21:50 1
Футбол
Уничтожили 15 танков. Данные ВСУ по потерям врага
Уничтожили 15 танков. Данные ВСУ по потерям врага
04.08.2022, 10:17
Война
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности