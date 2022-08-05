Румыны не могут обыграть украинцев с сентября 2006 года
Рекордная беспроигрышная серия наших клубов в баталиях с командами из Румынии достигла 14 матчей
«Заря», обыграв «Университатю» (1:0), продлила беспроигрышную серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с румынами до 14 матчей (10 побед и 4 ничьи). Причем эта серия стала рекордной для наших команд с соперниками из одной страны.
Последний раз украинцы уступали румынам 13 сентября 2006 года, когда «Стяуа» разгромила в Киеве «Динамо» со счетом 4:1 в групповом турнире Лиги чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14*
|
Румыния
|
21.11.2006
|
Динамо
|
Стяуа
|
1:1 (г)
|
|
|
|
|
13*
|
Венгрия
|
14.05.1975
|
Динамо
|
Ференцварош
|
3:0 (н)
|
|
|
|
|
12
|
Хорватия
|
12.08.2003
|
Динамо
|
Динамо З
|
3:1 (д)
|
31.07.2014
|
Черноморец
|
Сплит
|
0:2 (г)
|
12
|
Португалия
|
06.11.2012
|
Динамо
|
Порту
|
0:0 (д)
|
19.10.2016
|
Динамо
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
12*
|
Армения
|
23.07.1997
|
Днепр
|
Ереван
|
6:1 (д)
|
|
|
|
|
11
|
Австрия
|
16.09.1969
|
Динамо
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
30.09.1992
|
Динамо
|
Рапид
|
2:3 (г)
|
11
|
Дания
|
24.10.1973
|
Динамо
|
БК 1903
|
1:0 (д)
|
27.08.1997
|
Динамо
|
Брондбю
|
0:1 (д)
|
11
|
Турция
|
30.09.2008
|
Динамо
|
Фенербахче
|
0:0 (г)
|
03.11.2011
|
Динамо
|
Бешиктащ
|
0:1 (г)
|
11
|
Финляндия
|
13.09.1978
|
Динамо
|
Хака
|
1:0 (г)
|
29.07.2021
|
Ворскла
|
КуПС
|
2:3 (д)
|
10
|
Молдова
|
14.08.1997
|
Шахтер
|
Зимбру
|
1:1 (г)
|
30.09.2010
|
Динамо
|
Шериф
|
0:2 гд)
|
10
|
Бельгия
|
14.08.2002
|
Шахтер
|
Брюгге
|
1:1 (д)
|
03.11.2011
|
Ворскла
|
Стандард
|
1:3 (д)
* серия не закончена.
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