Румыны не могут обыграть украинцев с сентября 2006 года

«Заря», обыграв «Университатю» (1:0), продлила беспроигрышную серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с румынами до 14 матчей (10 побед и 4 ничьи). Причем эта серия стала рекордной для наших команд с соперниками из одной страны.

Последний раз украинцы уступали румынам 13 сентября 2006 года, когда «Стяуа» разгромила в Киеве «Динамо» со счетом 4:1 в групповом турнире Лиги чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 14* Румыния 21.11.2006 Динамо Стяуа 1:1 (г) 13* Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 12 Хорватия 12.08.2003 Динамо Динамо З 3:1 (д) 31.07.2014 Черноморец Сплит 0:2 (г) 12 Португалия 06.11.2012 Динамо Порту 0:0 (д) 19.10.2016 Динамо Бенфика 0:2 (д) 12* Армения 23.07.1997 Днепр Ереван 6:1 (д) 11 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 30.09.1992 Динамо Рапид 2:3 (г) 11 Дания 24.10.1973 Динамо БК 1903 1:0 (д) 27.08.1997 Динамо Брондбю 0:1 (д) 11 Турция 30.09.2008 Динамо Фенербахче 0:0 (г) 03.11.2011 Динамо Бешиктащ 0:1 (г) 11 Финляндия 13.09.1978 Динамо Хака 1:0 (г) 29.07.2021 Ворскла КуПС 2:3 (д) 10 Молдова 14.08.1997 Шахтер Зимбру 1:1 (г) 30.09.2010 Динамо Шериф 0:2 гд) 10 Бельгия 14.08.2002 Шахтер Брюгге 1:1 (д) 03.11.2011 Ворскла Стандард 1:3 (д)

* серия не закончена.