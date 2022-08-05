Украинцы забили 40-й мяч румынам в еврокубках

Мяч, забитый 20-летним защитником луганчан Денисом Нагнойным в ворота «Университати» (1:0), стал 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Румынии.

22 мяча наши футболисты забили румынам дома, 18 - в гостях. 22 раза украинцы отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 - в Кубке кубков и 1 - в Лиге конференций. 17 мячей забило «Динамо», по 5 - «Ворскла» и «Днепр», по 4 - «Металлист» и «Шахтер», 3 - «Карпаты», по 1 - «Александрия» и «Заря».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Румынии в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 30.09.1970 КК 1/16 Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ Карпаты Стяуа 13' (1:0) 3:3 (г) 10-й 08.08.2001 ЛЧ КР3 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Динамо Стяуа 28' (2:0) 4:2 (г) 20-й 18.08.2011 ЛЕ КР4 Иван КРИВОШЕЕНКО Ворскла Динамо Бх 32’ (1:0) 2:1 (д) 30-й 29.11.2013 ЛЕ ГТ Никола КАЛИНИЧ Днепр Пандурий 12’ (1:0) 4:1 (д) 40-й 04.08.2022 ЛК КР3 Денис НАГНОЙНЫЙ Заря Университатя 56’ (1:0) 1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.