Украинцы забили 40-й мяч румынам в еврокубках
Автором юбилейного гола стал 20-летний Денис Нагнойный
Мяч, забитый 20-летним защитником луганчан Денисом Нагнойным в ворота «Университати» (1:0), стал 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Румынии.
22 мяча наши футболисты забили румынам дома, 18 - в гостях. 22 раза украинцы отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 - в Кубке кубков и 1 - в Лиге конференций. 17 мячей забило «Динамо», по 5 - «Ворскла» и «Днепр», по 4 - «Металлист» и «Шахтер», 3 - «Карпаты», по 1 - «Александрия» и «Заря».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Румынии в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
30.09.1970
|
КК
|
1/16
|
Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ
|
Карпаты
|
Стяуа
|
13' (1:0)
|
3:3 (г)
|
10-й
|
08.08.2001
|
ЛЧ
|
КР3
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
Стяуа
|
28' (2:0)
|
4:2 (г)
|
20-й
|
18.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Иван КРИВОШЕЕНКО
|
Ворскла
|
Динамо Бх
|
32’ (1:0)
|
2:1 (д)
|
30-й
|
29.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Никола КАЛИНИЧ
|
Днепр
|
Пандурий
|
12’ (1:0)
|
4:1 (д)
|
40-й
|
04.08.2022
|
ЛК
|
КР3
|
Денис НАГНОЙНЫЙ
|
Заря
|
Университатя
|
56’ (1:0)
|
1:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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