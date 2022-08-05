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Лига конференций
05 августа 2022, 13:32 | Обновлено 05 августа 2022, 13:40
175
0

Украинцы забили 40-й мяч румынам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал 20-летний Денис Нагнойный

05 августа 2022, 13:32 | Обновлено 05 августа 2022, 13:40
175
0
Украинцы забили 40-й мяч румынам в еврокубках
ФК Заря

Мяч, забитый 20-летним защитником луганчан Денисом Нагнойным в ворота «Университати» (1:0), стал 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Румынии.

22 мяча наши футболисты забили румынам дома, 18 - в гостях. 22 раза украинцы отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 9 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 - в Кубке кубков и 1 - в Лиге конференций. 17 мячей забило «Динамо», по 5 - «Ворскла» и «Днепр», по 4 - «Металлист» и «Шахтер», 3 - «Карпаты», по 1 - «Александрия» и «Заря».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Румынии в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

30.09.1970

КК

1/16

Игорь КУЛЬЧИЦКИЙ

Карпаты

Стяуа

13' (1:0)

3:3 (г)

10-й

08.08.2001

ЛЧ

КР3

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

Стяуа

28' (2:0)

4:2 (г)

20-й

18.08.2011

ЛЕ

КР4

Иван КРИВОШЕЕНКО

Ворскла

Динамо Бх

32’ (1:0)

2:1 (д)

30-й

29.11.2013

ЛЕ

ГТ

Никола КАЛИНИЧ

Днепр

Пандурий

12’ (1:0)

4:1 (д)

40-й

04.08.2022

ЛК

КР3

Денис НАГНОЙНЫЙ

Заря

Университатя

56’ (1:0)

1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

 

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Источник Sport.ua
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