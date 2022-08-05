1xBet стал новым партнером ФК Пари Сен-Жермен

С 1 июля главный спонсор спортивных эмоций и парижский клуб "Пари Сен-Жермен" подписали партнерское соглашение, охватывающее следующие три сезона.

Теперь компания 1xBet — официальный региональный партнер клуба в Африке и Азии. По соглашению сторон планируются маркетинговые кампании с участием мужской профессиональной футбольной команды. "Мы рады приветствовать 1xBet в качестве регионального партнера ПСЖ. 1xBet хорошо зарекомендовал себя на континентах, где у клуба очень много болельщиков. Компания является амбициозной заинтересованной стороной в мире спорта", — прокомментировал Марк Армстронг, директор по партнерским отношениям "Пари Сен-Жермен".

Стоит отметить, что французский клуб является одним из сильнейших в стране. Недавно коллектив выиграл 11-й суперкубок Франции, что является рекордным показателем. "ПСЖ является одним из самых популярных футбольных клубов в мире. Мы разделяем желание добиться успеха во всех областях и предложить поклонникам совершенно новый, обогащенный опыт в мире спорта. Партнерские отношения между двумя сторонами обещают интересные коллаборации и проекты. Будем следить за новостями и болеть за лучших вместе с главным спонсором спортивных эмоций!", — добавили представители компании 1xBet.