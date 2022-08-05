Лига конференций05 августа 2022, 12:38 | Обновлено 05 августа 2022, 13:11
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Пять игроков дебютировали в составе Зари в матче с ФК Университатя
Луганчане умеют заново собирать команду
05 августа 2022, 12:38 | Обновлено 05 августа 2022, 13:11
319
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В четверг, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» переиграла румынскую «Университатю» (1:0).
В составе «Зари» дебютировали сразу пять игроков. Это Роман Вантух, Арсений Батагов, Олег Данченко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мышнев.
Отметим, что ответная встреча состоится 11 августа на арене «Стадионул Йон Облеменко» (Крайова, Румыния).
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