Пять игроков дебютировали в составе Зари в матче с ФК Университатя

В четверг, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» переиграла румынскую «Университатю» (1:0).

В составе «Зари» дебютировали сразу пять игроков. Это Роман Вантух, Арсений Батагов, Олег Данченко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мышнев.

Отметим, что ответная встреча состоится 11 августа на арене «Стадионул Йон Облеменко» (Крайова, Румыния).

