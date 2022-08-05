Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять игроков дебютировали в составе Зари в матче с ФК Университатя
Лига конференций
05 августа 2022, 12:38 | Обновлено 05 августа 2022, 13:11
319
0

Пять игроков дебютировали в составе Зари в матче с ФК Университатя

Луганчане умеют заново собирать команду

05 августа 2022, 12:38 | Обновлено 05 августа 2022, 13:11
319
0
Пять игроков дебютировали в составе Зари в матче с ФК Университатя
ФК Заря Луганск

В четверг, 4 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» переиграла румынскую «Университатю» (1:0).

В составе «Зари» дебютировали сразу пять игроков. Это Роман Вантух, Арсений Батагов, Олег Данченко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мышнев. 

Отметим, что ответная встреча состоится 11 августа на арене «Стадионул Йон Облеменко» (Крайова, Румыния).
 

По теме:
Луческу не хочет отпускать Бурду, Динамо нужен защитник для ротации
Денис НАГНОЙНЫЙ: «Заря должна была закрывать результат в первом матче»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Заря могла забивать больше, но я доволен матчем»
Университатя Крайова Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Денис Нагнойный Заря - Университатя
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Футбол | 04 августа 2022, 13:45 2
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона
Не в Полтаве. Ворскла определилась с домашней ареной нового сезона

Команда будет выступать в селе Минай

ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Футбол | 04 августа 2022, 20:05 10
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка

В семье футболиста «Шахтера» ожидается пополнение

ВИДЕО. Умеет все. Лассина Траоре показал технику владения мячом
Футбол | 05.08.2022, 11:48
ВИДЕО. Умеет все. Лассина Траоре показал технику владения мячом
ВИДЕО. Умеет все. Лассина Траоре показал технику владения мячом
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Футбол | 04.08.2022, 16:46
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
Футбол | 05.08.2022, 12:50
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети
04.08.2022, 14:00
Другие виды
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
03.08.2022, 16:37
Бокс
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
03.08.2022, 09:15 13
Футбол
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
03.08.2022, 17:59 16
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
04.08.2022, 22:24 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности