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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 09:14 |
386
0

Вице-президент Кривбасса: «Мы за телепул. Впервые в истории есть шанс»

Артем Гагарин рассказал о проблемах во время встречи клубов

05 августа 2022, 09:14 |
386
0
Вице-президент Кривбасса: «Мы за телепул. Впервые в истории есть шанс»
footballua.tv. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о том, что клуб выступает за создание единого телепула, однако отдельные представители УПЛ вчера проголосовали против этого решения.

– Мы полностью за телепул. Сейчас это еще один момент, который должен объединить страну, если не сейчас, то когда? Есть возможность впервые в истории сделать телепул. Это очень сложно, все мы понимаем на какие риски идет канал, который будет работать над трансляцией, это война. Если мы решились проводить чемпионат, то мы должны объединяться в самых маленьких мелочах. На первый взгляд, это такая мелочь, но с другой стороны это большой шаг вперед.

Позиция нашего клуба – это будет историческое решение, как чемпионат во время войны, так и единый телепул, что в таких условиях люди сумели объединиться. Очень большую работу в этом плане провела УПЛ и все, кто работал над этим, преодолели много сложностей и нюансов и получили предложение.

– Как вы оцените варианты, которые были предоставлены телеканалами?

– Я думаю, что предложение, которое сейчас есть – это самый оптимальный вариант для нынешних реалий. С каждым годом будет увеличиваться плата за телепул и это нормально. С чего-то нужно начинать, и я думаю, что со временем мы сможем, как и поляки, выйти на какие-то цифры. Но это произойдет, когда закончится война, когда все успокоится и только тогда можно будет говорить о каком-то доходе от этого. А в нынешних условиях мы считаем, что другого пути не может быть», - сказал Гагарин.

Кроме того, функционер прокомментировал позицию «Руха», который выступает против.

– Скажу только одно, во время заседания представители ФК «Рух» сказали: «Наши специалисты все просчитали, и мы самостоятельно можем выйти на ту же сумму, которую предлагает нам представитель, предложивший наилучшие условия». Я не понимаю, в чем тогда смысл от заявления Козловского, если это та же сумма. Он сказал, что это очень маленькая сумма, а они самостоятельно могут выйти на нее же. У меня что-то не сходится или в заявлении президента ФК «Рух», или в позиции представителей «Руха», которые были на заседании. Сам Козловский почему-то не присоединился к нам, было бы интересно.

Еще мне было очень интересно, но я не получил ответ на этот вопрос – о каких общенациональных каналах, которые будут транслировать, он говорил? Где они возьмут всю технику? Я не понимаю эту ситуацию.

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Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин Рух Львов чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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