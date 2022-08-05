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  4. Денис НАГНОЙНЫЙ: «Заря должна была закрывать результат в первом матче»
Лига конференций
05 августа 2022, 08:53 |
766
0

Денис НАГНОЙНЫЙ: «Заря должна была закрывать результат в первом матче»

Форвард оценил свой дебют в еврокубках

05 августа 2022, 08:53 |
766
0
Денис НАГНОЙНЫЙ: «Заря должна была закрывать результат в первом матче»
zarya-lugansk.com

Форвард «Зари» Денис Нагнойный оценил победу 1:0 в матче квалификации Лиги конференций против «Университати». Игрок забил единственный гол.

«Игра была сложная, но мы выполнили задачу тренера. Я думаю, ему понравилось, как мы прессинговали, как мы действовали в обороне и атаке. Я думаю, что мы должны были закрывать результат еще в первом матче, но нужно будет снова обыграть их, уже на выезде. Соперник не удивил, наставник все разобрал до игры. Мы действовали первым номером, они - вторым».

«Что касается моего гола, то во время углового просто опередил защитника и пробил головой. Эмоции переполняли, обеспечили настроение на следующий день. Дальше хочется больше».

«Счет 1:0 нам пока ничего не дает, поэтому нужно побеждать в Румынии», - считает Нагнойный.

Победитель этой пары в решающем раунде квалификации сыграет против «Хапоэля» (Беэр-Шева) или «Лугано».

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Заря Луганск Денис Нагнойный Заря - Университатя Лига конференций
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Источник ФК Заря
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