Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Футбол – не чистая математика»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился планами команды на следующий сезон.

– Каким видите предстоящее противостояние с «Динамо»?

– Можно сказать, что они имеют преимущество на этот момент. Эта команда уже играет вместе 3-4 года подряд, очень мало иностранцев и много украинцев, костяк сборной Украины. Мы это уважаем. Мы только начинаем процесс, который они прошли 3-4 года назад. Но все равно «Шахтер» есть «Шахтер». Мы будем искать возможность укрепить определенные позиции, сделать их более «взрослыми» по возрасту, чтобы не только молодые пацаны играли и брали на себя ответственность.

Три матча в неделю – это достаточно насыщенный и атипичный календарь. Никогда такого не было, чтобы все закончить к 5 ноября. Должна быть ротация, поэтому нам нужна равноценная замена.

А дерби с «Динамо» всегда будет интересным. Читал, что киевлян называют фаворитом в борьбе за чемпионство. Но не всегда выигрывают фавориты. Ты должен быть лучше именно в тот день. Не надо быть лучше завтра, послезавтра или сегодня.

– Какие ваши ожидания от Лиги чемпионов? Можно ли говорить о выходе из группы?

– Футбол непредсказуем - мы будем двигаться изо дня в день. Хотим укрепить некоторые позиции, закончить этот сбор, затем в Словении прибавить в интенсивности. Вспомните прошлый год – «Шахтер» инвестировал 58 или 59 миллионов в футболистов, но не вышел из группы ЛЧ. Футбол – это не чистая математика, в нем много факторов. Мы будем сражаться за каждый участок поля, матч, очко и посмотрим, как оно будет. И всегда должны играть на победу.

Когда безумная мотивация умножается на талант, то у нас больше возможностей выиграть у кого-либо. Два года назад «Шахтер» не в полном составе обыграл «Реал», правда? В футболе все возможно. Пару футболистов этой команды играли в матчах против лучшего клуба мира. Как говорит бывший тренер «Реала» Вуядин Бошков, футбол есть футбол, – отметил Йовичевич.