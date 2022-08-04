Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В матче потенциальных соперников Зари победил клуб из Израиля
Лига конференций
Лугано
04.08.2022, FT 0 : 2
Хапоэль Беэр-Шева
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
04 августа 2022, 23:35 | Обновлено 04 августа 2022, 23:36
831
0

В матче потенциальных соперников Зари победил клуб из Израиля

«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу в Швейцарии

04 августа 2022, 23:35 | Обновлено 04 августа 2022, 23:36
831
0
В матче потенциальных соперников Зари победил клуб из Израиля
ФК Лугано

«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу со счетом 2:0 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Лугано».

Именно в этой паре определится потенциальный соперник луганской «Зари» в раунде плей-офф ЛК.

Отметим, что украинский клуб в первом матче Q3 обыграл румынскую «Университатю» (1:0).

Лига конференций 2022/2023. Третий квалификационный раунд. Первый матч

«Лугано» – «Хапоэль» Беэр-Шева – 0:2
Голы: Йосефи (39), Селмани (85)

По теме:
Нагнойный стал самым молодым украинцем, забивавшим за Зарю в еврокубках
Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Ракув обыграл Спартак из Трнавы, Кочергин вышел во втором тайме
Хапоэль Беэр-Шева Лугано Лига конференций Заря Луганск
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Футбол | 04 августа 2022, 05:03 0
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании

Главные новости за 3 августа на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии
Футбол | 04 августа 2022, 19:48 4
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Северной Македонии

Эннур Тотре заключил с полтавчанами трехлетний контракт

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье
Футбол | 04.08.2022, 23:00
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 04.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Футбол | 04.08.2022, 20:05
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 4
Бокс
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
03.08.2022, 07:38 7
Теннис
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
04.08.2022, 09:30 1
Футбол
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 18
Футбол
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности