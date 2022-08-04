Лига конференций
04.08.2022, FT 0 : 2
Лига конференций04 августа 2022, 23:35 | Обновлено 04 августа 2022, 23:36
831
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В матче потенциальных соперников Зари победил клуб из Израиля
«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу в Швейцарии
04 августа 2022, 23:35 | Обновлено 04 августа 2022, 23:36
831
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«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу со счетом 2:0 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Лугано».
Именно в этой паре определится потенциальный соперник луганской «Зари» в раунде плей-офф ЛК.
Отметим, что украинский клуб в первом матче Q3 обыграл румынскую «Университатю» (1:0).
Лига конференций 2022/2023. Третий квалификационный раунд. Первый матч
«Лугано» – «Хапоэль» Беэр-Шева – 0:2
Голы: Йосефи (39), Селмани (85)
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