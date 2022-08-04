В матче потенциальных соперников Зари победил клуб из Израиля

«Хапоэль» Беэр-Шева одержал победу со счетом 2:0 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Лугано».

Именно в этой паре определится потенциальный соперник луганской «Зари» в раунде плей-офф ЛК.

Отметим, что украинский клуб в первом матче Q3 обыграл румынскую «Университатю» (1:0).

Лига конференций 2022/2023. Третий квалификационный раунд. Первый матч

«Лугано» – «Хапоэль» Беэр-Шева – 0:2

Голы: Йосефи (39), Селмани (85)