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  4. Роберто ФИРМИНО: «Ливерпуль нацелен на победу в четырех турнирах»
Англия
04 августа 2022, 17:33 |
216
0

Роберто ФИРМИНО: «Ливерпуль нацелен на победу в четырех турнирах»

Форвард «Ливерпуля» - о задачах на сезон

04 августа 2022, 17:33 |
216
0
Роберто ФИРМИНО: «Ливерпуль нацелен на победу в четырех турнирах»
ФК Ливерпуль. Роберто Фирмино

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о целях команды на новый сезон:

«Я чувствую благодарность за прошлый сезон. Я не хочу преуменьшать достижения прошлого сезона, ведь мы выиграли два трофея, но мы боролись за все четыре и, к сожалению, не смогли их взять.

Кто знает, что будет в этом сезоне? Мы снова поборемся за все четыре трофея, но для этого нужно двигаться шаг за шагом и очень усердно работать. Конечно, все возможно. Мы сконцентрированы и хотим взять все четыре трофея.

Мы будем бороться за них, но все зависит от проделанной работы и достигнутого нами прогресса. Мы нацелены на борьбу во всех четырех турнирах. Хотим победить в них».

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Роберто Фирмино Ливерпуль
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Источник ФК Ливерпуль
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