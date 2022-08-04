Украина. Премьер лига04 августа 2022, 16:46 | Обновлено 04 августа 2022, 16:53
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ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Сергей Чоботенко может стать игроком «Шахтера»
04 августа 2022, 16:46 | Обновлено 04 августа 2022, 16:53
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Защитник Сергей Чоботенко, который ранее выступал за «Мариуполь», прибыл в расположение «Шахтера». Его фото с тренировки «Шахтера» появилось на клубном сайте.
Пока что 25-летний Чоботенко только тренируется с «Шахтером». Контракт он пока что не подписал, однако, по информации ТаТоТаке, такой вариант весьма вероятен.
Ранее Чоботенко был на просмотре в «Днепре-1», когда команду возглавлял еще Игор Йовичевич. Новому тренеру «Днепра-1», Александру Кучеру, Чоботенко не подошел.
ФК Шахтер
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