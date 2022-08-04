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  4. ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 16:46 | Обновлено 04 августа 2022, 16:53
186
0

ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер

Сергей Чоботенко может стать игроком «Шахтера»

04 августа 2022, 16:46 | Обновлено 04 августа 2022, 16:53
186
0
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
ФК Мариуполь. Сергей Чоботенко

Защитник Сергей Чоботенко, который ранее выступал за «Мариуполь», прибыл в расположение «Шахтера». Его фото с тренировки «Шахтера» появилось на клубном сайте.

Пока что 25-летний Чоботенко только тренируется с «Шахтером». Контракт он пока что не подписал, однако, по информации ТаТоТаке, такой вариант весьма вероятен.

Ранее Чоботенко был на просмотре в «Днепре-1», когда команду возглавлял еще Игор Йовичевич. Новому тренеру «Днепра-1», Александру Кучеру, Чоботенко не подошел.


ФК Шахтер

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Сергей Чоботенко Шахтер Донецк ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы Днепр-1 Игор Йовичевич фото
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Источник ФК Шахтер Донецк
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