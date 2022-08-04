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  4. Василий КАРДАШ: «Динамо более мастеровитая команда, чем Штурм»
Лига чемпионов
04 августа 2022, 16:25 |
358
0

Василий КАРДАШ: «Динамо более мастеровитая команда, чем Штурм»

Экс-игрок «Динамо» - о матче против «Штурма»

04 августа 2022, 16:25 |
358
0
Василий КАРДАШ: «Динамо более мастеровитая команда, чем Штурм»
ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший игрок «Динамо» Киев Василий Кардаш поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Штурмом» в квалификации Лиги чемпионов:

— Как бы вы оценили итоговые 1:0 на поле городского стадиона в Лодзи?
— Это был тяжелый поединок. Безусловно, начало игры было за «Штурмом». Поди знай, как бы все сложилось дальше, пропусти динамовцы гол в дебюте встречи. А уж после забитого мяча в исполнении Караваева, у нашей команды стали появляться моменты, стали проходить комбинации. Считаю победу «Динамо» в целом заслуженной. Мне понравился особо гол, в динамовском стиле. Проход по флангу, нацеленная передача в штрафную и удар в одно касание. Отвыкли, в последние годы, мы от таких комбинаций.

— Мы может сравнить, по уровню игры, «Фенербахче» и «Штурм»?
— Это очень трудно сделать. Турки уж более эмоциональны. Это у них в крови, да и фанаты их так поддерживают. Австрийцы дисциплинированы, как немцы.

— Вы считаете, что «Динамо» может по сумме двух матчей пройти «Штурм»?
— Судя по первому поединку, динамовцы более мастеровитее, как команда. Поэтому все шансы на проход в плей-офф раунд у них есть.

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Источник Sportarena
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