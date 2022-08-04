Стал известен арбитр ответного матча Штурм – Динамо

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Динамо» Киев, который состоится 9 августа.

Матч будет обслуживать словацкая бригада арбитров во главе с 38-летним Иваном Кружляком. Ассистенты – Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертый арбитр – Петр Кралович.

Напомним, вчера первый матч завершился победой «Динамо» 1:0.