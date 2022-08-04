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Лига чемпионов
04 августа 2022, 15:45 | Обновлено 04 августа 2022, 18:38
1862
1

Стал известен арбитр ответного матча Штурм – Динамо

Поединок будет обслуживать Иван Кружляк

04 августа 2022, 15:45 | Обновлено 04 августа 2022, 18:38
1862
1
Стал известен арбитр ответного матча Штурм – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Кружляк

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Динамо» Киев, который состоится 9 августа.

Матч будет обслуживать словацкая бригада арбитров во главе с 38-летним Иваном Кружляком. Ассистенты – Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертый арбитр – Петр Кралович.

Напомним, вчера первый матч завершился победой «Динамо» 1:0.

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Штурм Грац Динамо Киев Штурм - Динамо Лига чемпионов Иван Кружляк судейские назначения
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Источник УЕФА
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adidas777
Сподіваюся ПОЗОРа не буде в цьому матчі з боку суддівства 
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