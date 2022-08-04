Колос – Александрия – 0:2. Видео голов и обзор матча

29 июля «Колос» и «Александрия» провели контрольный поединок, в котором «горожане» одержали победу со счетом 2:0.

Все главные события этого матча произошли в первом тайме. Викентий Волошин открыл счет в матче, а в конце тайма пенальти реализовал Сергей Рыбалка.