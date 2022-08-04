Украина. Премьер лига04 августа 2022, 11:41 | Обновлено 04 августа 2022, 11:59
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Колос – Александрия – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2022, 11:41 | Обновлено 04 августа 2022, 11:59
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29 июля «Колос» и «Александрия» провели контрольный поединок, в котором «горожане» одержали победу со счетом 2:0.
Все главные события этого матча произошли в первом тайме. Викентий Волошин открыл счет в матче, а в конце тайма пенальти реализовал Сергей Рыбалка.
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