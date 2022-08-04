Украина. Премьер лига04 августа 2022, 08:16 | Обновлено 04 августа 2022, 08:20
251
0
Колос – Дружба – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 августа 2022, 08:16 | Обновлено 04 августа 2022, 08:20
251
0
В рамках подготовки к новому сезону «Колос» в контрольном матче обыграл аматорскую «Дружбу» из Киевской области со счетом 2:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 августа 2022, 02:05 0
Встреча состоится в четверг, 4 августа
Футбол | 03 августа 2022, 10:18 4
Ближайший оппонент команды Луческу – трехкратный чемпион Австрии
Футбол | 03.08.2022, 12:00
Футбол | 04.08.2022, 02:59
Футбол | 03.08.2022, 22:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2022, 09:54 3
03.08.2022, 13:40 17
02.08.2022, 15:20 8
03.08.2022, 10:00 13
Другие виды
02.08.2022, 11:44
03.08.2022, 10:40 1
03.08.2022, 03:04 2