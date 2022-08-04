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  4. Колос – Дружба – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 08:16 | Обновлено 04 августа 2022, 08:20
251
0

Колос – Дружба – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 августа 2022, 08:16 | Обновлено 04 августа 2022, 08:20
251
0
Колос – Дружба – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

В рамках подготовки к новому сезону «Колос» в контрольном матче обыграл аматорскую «Дружбу» из Киевской области со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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