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Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 02:59 | Обновлено 04 августа 2022, 03:01
52
0

Металлист впервые за время полномасштабной войны вернулся в Украину

Команда находилась в Турции 169 дней

04 августа 2022, 02:59 | Обновлено 04 августа 2022, 03:01
52
0
Металлист впервые за время полномасштабной войны вернулся в Украину
ФК Металист

В среду, 3 августа, харьковский «Металлист» вернулся в Украину после 169-дневнего пребывания в Турции. Харьковчане прибыли в Закарпатскую область через пункт пропуска Ужгород – Вышнее Немецкое.

Команда поселилась в Ужгороде, где и планирует базироваться в течение сезона 2022/23. «Металлист» уже провел первую тренировку, а в ближайшее время объявит о подписании новичков, контрольных матчах и других новостях клуба.

После ухода в «Днепр-1» Александра Кучера и ряда игроков команду тренирует Александр Призетко. Также сообщалось, что спортивным директором харьковчан станет Василий Кобин.

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Источник ФК Металлист
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