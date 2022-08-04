Металлист впервые за время полномасштабной войны вернулся в Украину

В среду, 3 августа, харьковский «Металлист» вернулся в Украину после 169-дневнего пребывания в Турции. Харьковчане прибыли в Закарпатскую область через пункт пропуска Ужгород – Вышнее Немецкое.

Команда поселилась в Ужгороде, где и планирует базироваться в течение сезона 2022/23. «Металлист» уже провел первую тренировку, а в ближайшее время объявит о подписании новичков, контрольных матчах и других новостях клуба.

После ухода в «Днепр-1» Александра Кучера и ряда игроков команду тренирует Александр Призетко. Также сообщалось, что спортивным директором харьковчан станет Василий Кобин.