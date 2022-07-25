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  4. Тренер Металлиста: «У клуба нормальное финансовое положение»
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 13:50 |
668
0

Тренер Металлиста: «У клуба нормальное финансовое положение»

Александр Призетко рассказал о текущей ситуации

25 июля 2022, 13:50 |
668
0
Тренер Металлиста: «У клуба нормальное финансовое положение»
ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Тренер «Металлиста» Александр Призетко рассказал о ситуации в клубе. Призетко назначили тренером после ухода Александра Кучера, но у специалиста нет диплома UEFA Pro, поэтому исполняющим обязанности наставник стал Олег Ратий.

При этом в воскресенье появилась информация о том, что тренером станет Василий Кобин.

— Александр Сергеевич, сначала главным тренером Металлиста назначили вас, а через сутки — Олега Ратия. Как будут распределяться обязанности в тренерском штабе харьковчан?

— На сегодняшний день я тренирую команду со своим тренерским штабом. У меня с Олегом Ратием хорошие отношения, поэтому нам не составит труда распределить обязанности.

А что касается PRO-диплома, то у меня были попытки пойти учиться, но в ситуацию вмешался коронавирус, эти планы были нарушены. Я работал в команде не главным тренером, мне это не мешало. Сейчас группа уже набрана, поэтому мне придется ждать начала следующего курса.

— Металлист, который стартует в Премьер-лиге, в последнее время очень изменился. Это связано, прежде всего, с войной или с финансовым положением?

— Не сомневаюсь, что это связано с войной в Украине. Финансовое положение, насколько я знаю, у Металлиста нормальное.

— Учитывая большие изменения в составе Металлиста, какие цели будут стоять перед командой в новом сезоне?

— Мы пока не обсуждали цели, поскольку продолжается формирование коллектива. Клуб подписывает футболистов, но они пока все находятся в Украине. В этом есть определенные сложности. Мне нужно увидеть всю команду и уже от этого отталкиваться Подобные вопросы обычно обсуждаются перед самым стартом сезона.

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Источник zbirna.com
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