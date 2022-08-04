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Лига чемпионов
04 августа 2022, 01:52 | Обновлено 04 августа 2022, 01:56
92
0

Наставник Штурма: «Динамо заслужило победу»

Кристиан Ильцер прокомментировал поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

04 августа 2022, 01:52 | Обновлено 04 августа 2022, 01:56
92
0
Наставник Штурма: «Динамо заслужило победу»
twitter.com/SKSturm

Главный тренер «Штурма» Кристиан Ильцер считает, что минимальное поражение от «Динамо» в первом матче оставляет его команде неплохие шансы на выход в раунд плей-офф.

«Мы можем добиться результата по сумме двух матчей. Мы хотели вернуться домой, имея тот результат, который оставит нам шансы на выход в следующий раунд турнира, и мы это сделали. На следующей неделе сделаем все, чтобы подтвердить это.

В целом «Динамо» заслужило победу в этом матче, потому что мы не использовали свои шансы в атаке», - сказал Ильцер.

Поединок «Штурм» - «Динамо» состоится 9 августа в Граце.

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Источник Sport.ua
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