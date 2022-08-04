Наставник Штурма: «Динамо заслужило победу»

Главный тренер «Штурма» Кристиан Ильцер считает, что минимальное поражение от «Динамо» в первом матче оставляет его команде неплохие шансы на выход в раунд плей-офф.

«Мы можем добиться результата по сумме двух матчей. Мы хотели вернуться домой, имея тот результат, который оставит нам шансы на выход в следующий раунд турнира, и мы это сделали. На следующей неделе сделаем все, чтобы подтвердить это.

В целом «Динамо» заслужило победу в этом матче, потому что мы не использовали свои шансы в атаке», - сказал Ильцер.

Поединок «Штурм» - «Динамо» состоится 9 августа в Граце.