Динамо отпраздновало победный юбилей

Победа над «Штурмом» (1:0) стала 10-й для «Динамо» в еврокубковых баталиях с австрийскими клубами.

6 викторий над командами из Австрии киевляне отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, по 2 - в Кубке кубков и Лиге Европы (Кубке УЕФА). 6 раз бело-синие добивались успеха на своем поле, 4 - в гостях. 4 победы динамовцы одержали над «Рапидом», 3 - над «Аустрией», 2 - над «Сваровски-Ваккером», 1 - над «Штурмом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед «Динамо» над клубами из Австрии в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер «Динамо» Соперник Счет 1. 17.09.1969 КЧ 1/16 Виктор МАСЛОВ Аустрия 2:1 (г) 2. 01.10.1969 КЧ 1/16 Виктор МАСЛОВ Аустрия 3:1 (д) 3. 13.09.1972 КЧ 1/16 Александр СЕВИДОВ Сваровски-Ваккер 1:0 (г) 4. 27.09.1972 КЧ 1/16 Александр СЕВИДОВ Сваровски-Ваккер 2:0 (д) 5. 21.10.1981 КЧ 1/8 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Аустрия 1:0 (г) 6. 05.03.1986 КК 1/4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Рапид 4:1 (г) 7. 19.03.1986 КК 1/4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Рапид 5:1 (д) 8. 16.09.1992 КУ 1/32 Анатолий ПУЗАЧ Рапид 1:0 (д) 9. 12.12.2013 ЛЕ ГТ Олег БЛОХИН Рапид 3:1 (д) 10. 03.08.2022 ЛЧ КР3 Мирча ЛУЧЕСКУ Штурм 1:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.