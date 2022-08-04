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Лига чемпионов
04 августа 2022, 01:37 | Обновлено 04 августа 2022, 01:40
89
0

Динамо отпраздновало победный юбилей

Киевляне 10-й раз обыграли австрийцев в еврокубках

04 августа 2022, 01:37 | Обновлено 04 августа 2022, 01:40
89
0
Динамо отпраздновало победный юбилей
ФК Динамо

Победа над «Штурмом» (1:0) стала 10-й для «Динамо» в еврокубковых баталиях с австрийскими клубами. 

6 викторий над командами из Австрии киевляне отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, по 2 - в Кубке кубков и Лиге Европы (Кубке УЕФА). 6 раз бело-синие добивались успеха на своем поле, 4 - в гостях. 4 победы динамовцы одержали над «Рапидом», 3 - над «Аустрией», 2 - над «Сваровски-Ваккером», 1 - над «Штурмом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед «Динамо» над клубами из Австрии в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1.

17.09.1969

КЧ

1/16

Виктор МАСЛОВ

Аустрия

2:1 (г)

2.

01.10.1969

КЧ

1/16

Виктор МАСЛОВ

Аустрия

3:1 (д)

3.

13.09.1972

КЧ

1/16

Александр СЕВИДОВ

Сваровски-Ваккер

1:0 (г)

4.

27.09.1972

КЧ

1/16

Александр СЕВИДОВ

Сваровски-Ваккер

2:0 (д)

5.

21.10.1981

КЧ

1/8

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Аустрия

1:0 (г)

6.

05.03.1986

КК

1/4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Рапид

4:1 (г)

7.

19.03.1986

КК

1/4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Рапид

5:1 (д)

8.

16.09.1992

КУ

1/32

Анатолий ПУЗАЧ

Рапид

1:0 (д)

9.

12.12.2013

ЛЕ

ГТ

Олег БЛОХИН

Рапид

3:1 (д)

10.

03.08.2022

ЛЧ

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

Штурм

1:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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