Динамо отпраздновало победный юбилей
Киевляне 10-й раз обыграли австрийцев в еврокубках
Победа над «Штурмом» (1:0) стала 10-й для «Динамо» в еврокубковых баталиях с австрийскими клубами.
6 викторий над командами из Австрии киевляне отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, по 2 - в Кубке кубков и Лиге Европы (Кубке УЕФА). 6 раз бело-синие добивались успеха на своем поле, 4 - в гостях. 4 победы динамовцы одержали над «Рапидом», 3 - над «Аустрией», 2 - над «Сваровски-Ваккером», 1 - над «Штурмом».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 побед «Динамо» над клубами из Австрии в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
17.09.1969
|
КЧ
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
2.
|
01.10.1969
|
КЧ
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия
|
3:1 (д)
|
3.
|
13.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Александр СЕВИДОВ
|
Сваровски-Ваккер
|
1:0 (г)
|
4.
|
27.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Александр СЕВИДОВ
|
Сваровски-Ваккер
|
2:0 (д)
|
5.
|
21.10.1981
|
КЧ
|
1/8
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Аустрия
|
1:0 (г)
|
6.
|
05.03.1986
|
КК
|
1/4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Рапид
|
4:1 (г)
|
7.
|
19.03.1986
|
КК
|
1/4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Рапид
|
5:1 (д)
|
8.
|
16.09.1992
|
КУ
|
1/32
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Рапид
|
1:0 (д)
|
9.
|
12.12.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Олег БЛОХИН
|
Рапид
|
3:1 (д)
|
10.
|
03.08.2022
|
ЛЧ
|
КР3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Штурм
|
1:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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