Динамо победило дома впервые с декабря 2020 года

«Динамо», взяв верх над «Штурмом» (1:0), прервало две свои «рекордные» домашние серии в еврокубках: общую - из 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения) и в Лиге чемпионов - из 4-х (2 ничьи и 2 поражения).

Последний раз киевляне праздновали викторию на своем поле 8 декабря 2020 года - 1:0 с «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии без побед в родных стенах имел только «Шахтер» - 7 игр в общем и 8 - в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 7 (=4-3) Шахтер 19.09.2018 Хоффенхайм 2:2 20.02.2020 Бенфика 2:1 6 (=3-3) Динамо 11.03.2021 Брюгге 1:1 03.08.2022 Штурм 1:0 5* (=0-5) Ворскла 04.08.2016 Локомотив З 2:3 5 (=2-3) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 19.10.2017 Герта 2:1 4 (=1-3) Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 27.08.2008 Спартак М 4:1 4 (=2-2) Динамо 24.10.2000 ПСВ 0:1 30.10.2001 Боавишта 1:0 4 (=2-2) Шахтер 12.04.2011 Барселона 0:1 19.09.2012 Норшелланн 2:0 4 (=2-2) Карпаты 26.08.2010 Галатасарай 1:1 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 4* (=2-2) Александрия 24.08.2017 БАТЭ 1:2 4 (=3-1) Шахтер 05.12.2012 Ювентус 0:1 27.11.2013 Реал Сосьедад 4:0 4* (=3-1) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 8 (=4-4) Шахтер 19.09.2018 Хоффенхайм 2:2 01.12.2020 Реал 2:0 4 (=1-3) Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 27.08.2008 Спартак М 4:1 4 (=2-2) Динамо 24.10.2000 ПСВ 0:1 30.10.2001 Боавишта 1:0 4 (=2-2) Шахтер 12.04.2011 Барселона 0:1 19.09.2012 Норшелланн 2:0 4 (=2-2) Динамо 14.09.2021 Бенфика 0:0 03.08.2022 Штурм 1:0 4 (=3-1) Шахтер 05.12.2012 Ювентус 0:1 27.11.2013 Реал Сосьедад 4:0 4 (=3-1) Динамо 06.11.2012 Порту 0:0 09.12.2015 Маккаби Т-А 1:0 4* (=3-1) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2

* серия не закончена.