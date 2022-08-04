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  4. Динамо победило дома впервые с декабря 2020 года
Лига чемпионов
04 августа 2022, 01:11 | Обновлено 04 августа 2022, 01:16
134
0

Динамо победило дома впервые с декабря 2020 года

Безвыигрышная домашняя серия киевлян составила 6 матчей

04 августа 2022, 01:11 | Обновлено 04 августа 2022, 01:16
134
0
Динамо победило дома впервые с декабря 2020 года
twitter.com/SKSturm

«Динамо», взяв верх над «Штурмом» (1:0), прервало две свои «рекордные» домашние серии в еврокубках: общую - из 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения) и в Лиге чемпионов - из 4-х (2 ничьи и 2 поражения).

Последний раз киевляне праздновали викторию на своем поле 8 декабря 2020 года - 1:0 с «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии без побед в родных стенах имел только «Шахтер» - 7 игр в общем и 8 - в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

7 (=4-3)

Шахтер

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2

20.02.2020

Бенфика

2:1

6 (=3-3)

Динамо

11.03.2021

Брюгге

1:1

03.08.2022

Штурм

1:0

5* (=0-5)

Ворскла

04.08.2016

Локомотив З

2:3

 

 

 

5 (=2-3)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1

19.10.2017

Герта

2:1

4 (=1-3)

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

27.08.2008

Спартак М

4:1

4 (=2-2)

Динамо

24.10.2000

ПСВ

0:1

30.10.2001

Боавишта

1:0

4 (=2-2)

Шахтер

12.04.2011

Барселона

0:1

19.09.2012

Норшелланн

2:0

4 (=2-2)

Карпаты

26.08.2010

Галатасарай

1:1

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0

4* (=2-2)

Александрия

24.08.2017

БАТЭ

1:2

 

 

 

4 (=3-1)

Шахтер

05.12.2012

Ювентус

0:1

27.11.2013

Реал Сосьедад

4:0

4* (=3-1)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2

 

 

 

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

8 (=4-4)

Шахтер

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2

01.12.2020

Реал

2:0

4 (=1-3)

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

27.08.2008

Спартак М

4:1

4 (=2-2)

Динамо

24.10.2000

ПСВ

0:1

30.10.2001

Боавишта

1:0

4 (=2-2)

Шахтер

12.04.2011

Барселона

0:1

19.09.2012

Норшелланн

2:0

4 (=2-2)

Динамо

14.09.2021

Бенфика

0:0

03.08.2022

Штурм

1:0

4 (=3-1)

Шахтер

05.12.2012

Ювентус

0:1

27.11.2013

Реал Сосьедад

4:0

4 (=3-1)

Динамо

06.11.2012

Порту

0:0

09.12.2015

Маккаби Т-А

1:0

4* (=3-1)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2

 

 

 

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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