Динамо победило дома впервые с декабря 2020 года
Безвыигрышная домашняя серия киевлян составила 6 матчей
«Динамо», взяв верх над «Штурмом» (1:0), прервало две свои «рекордные» домашние серии в еврокубках: общую - из 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения) и в Лиге чемпионов - из 4-х (2 ничьи и 2 поражения).
Последний раз киевляне праздновали викторию на своем поле 8 декабря 2020 года - 1:0 с «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов.
К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии без побед в родных стенах имел только «Шахтер» - 7 игр в общем и 8 - в Лиге чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
7 (=4-3)
|
Шахтер
|
19.09.2018
|
Хоффенхайм
|
2:2
|
20.02.2020
|
Бенфика
|
2:1
|
6 (=3-3)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Брюгге
|
1:1
|
03.08.2022
|
Штурм
|
1:0
|
5* (=0-5)
|
Ворскла
|
04.08.2016
|
Локомотив З
|
2:3
|
|
|
|
5 (=2-3)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1
|
19.10.2017
|
Герта
|
2:1
|
4 (=1-3)
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
27.08.2008
|
Спартак М
|
4:1
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
24.10.2000
|
ПСВ
|
0:1
|
30.10.2001
|
Боавишта
|
1:0
|
4 (=2-2)
|
Шахтер
|
12.04.2011
|
Барселона
|
0:1
|
19.09.2012
|
Норшелланн
|
2:0
|
4 (=2-2)
|
Карпаты
|
26.08.2010
|
Галатасарай
|
1:1
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0
|
4* (=2-2)
|
Александрия
|
24.08.2017
|
БАТЭ
|
1:2
|
|
|
|
4 (=3-1)
|
Шахтер
|
05.12.2012
|
Ювентус
|
0:1
|
27.11.2013
|
Реал Сосьедад
|
4:0
|
4* (=3-1)
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако
|
2:2
|
|
|
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
8 (=4-4)
|
Шахтер
|
19.09.2018
|
Хоффенхайм
|
2:2
|
01.12.2020
|
Реал
|
2:0
|
4 (=1-3)
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
27.08.2008
|
Спартак М
|
4:1
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
24.10.2000
|
ПСВ
|
0:1
|
30.10.2001
|
Боавишта
|
1:0
|
4 (=2-2)
|
Шахтер
|
12.04.2011
|
Барселона
|
0:1
|
19.09.2012
|
Норшелланн
|
2:0
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
14.09.2021
|
Бенфика
|
0:0
|
03.08.2022
|
Штурм
|
1:0
|
4 (=3-1)
|
Шахтер
|
05.12.2012
|
Ювентус
|
0:1
|
27.11.2013
|
Реал Сосьедад
|
4:0
|
4 (=3-1)
|
Динамо
|
06.11.2012
|
Порту
|
0:0
|
09.12.2015
|
Маккаби Т-А
|
1:0
|
4* (=3-1)
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако
|
2:2
|
|
|
* серия не закончена.
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