Бущан сравнялся по количеству «сухих» матчей с Ревой и Бойко
Голкипер «Динамо» провел очередной матч без пропущенных мячей
Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23, в котором «Динамо» победило «Штурм» (1:0), стал для голкипера Георгия Бущана 47-м «сухим» поединком в составе «бело-синих» во всех официальных турнирах.
По этому показателю 28-летний Бущан догнал Виталия Реву и нынешнего партнера в составе «Динамо» Дениса Бойко, и делит с ними 2-4 места во вратарском зачете.
Больше матчей без пропущенных голов за нашу команду провел только легендарный Александр Шовковский, имеющий в своем активе 315 «сухих» поединков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Телеканал 2+2 будет транслировать матч бесплатно, но с 15-минутной задержкой
Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок