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  4. Бущан сравнялся по количеству «сухих» матчей с Ревой и Бойко
Лига чемпионов
04 августа 2022, 00:37 | Обновлено 04 августа 2022, 00:40
248
0

Бущан сравнялся по количеству «сухих» матчей с Ревой и Бойко

Голкипер «Динамо» провел очередной матч без пропущенных мячей

04 августа 2022, 00:37 | Обновлено 04 августа 2022, 00:40
248
0
Бущан сравнялся по количеству «сухих» матчей с Ревой и Бойко
ФК Динамо. Георгий Бущан

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23, в котором «Динамо» победило «Штурм» (1:0), стал для голкипера Георгия Бущана 47-м «сухим» поединком в составе «бело-синих» во всех официальных турнирах.

По этому показателю 28-летний Бущан догнал Виталия Реву и нынешнего партнера в составе «Динамо» Дениса Бойко, и делит с ними 2-4 места во вратарском зачете.

Больше матчей без пропущенных голов за нашу команду провел только легендарный Александр Шовковский, имеющий в своем активе 315 «сухих» поединков.

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Георгий Бущан Динамо Киев Динамо - Штурм
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Источник ФК Динамо Киев
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