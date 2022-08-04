Бущан сравнялся по количеству «сухих» матчей с Ревой и Бойко

Матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23, в котором «Динамо» победило «Штурм» (1:0), стал для голкипера Георгия Бущана 47-м «сухим» поединком в составе «бело-синих» во всех официальных турнирах.

По этому показателю 28-летний Бущан догнал Виталия Реву и нынешнего партнера в составе «Динамо» Дениса Бойко, и делит с ними 2-4 места во вратарском зачете.

Больше матчей без пропущенных голов за нашу команду провел только легендарный Александр Шовковский, имеющий в своем активе 315 «сухих» поединков.