Украинцы забили 70-й мяч австрийцам в еврокубках

Мяч, забитый на 28-й минуте Александром Караваевым в ворота «Штурма», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с австрийцами. 38 раз наши команды отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 23 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 9 - в Кубке кубков. Посильную лепту в юбилей внесли игроки 6 украинских клубов. 30 мячей забило австрийцам «Динамо», 17 - «Металлист», 9 - «Днепр», 8 - «Шахтер», 4 - донецкий «Металлург» и 2 - «Заря».

К слову, для самого Караваева гол «Штурму» оказался также юбилейным - 40-м в карьере. 29 мячей он забил в чемпионатах Украины, 5 - в Кубке Украины, 4 - в еврокубках и 2 - за национальную сборную. На клубном уровне Александр 34 раза поражал ворота соперников в рядах «Зари», 4 - за «Динамо» и 2 - за «Севастополь».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с австрийцами в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 17.09.1969 КЧ 1/16 Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ Динамо Аустрия 51' (1:1) 2:1 (г) 10-й 04.11.1981 КЧ 1/8 Леонид БУРЯК Динамо Аустрия 37' (1:1) 1:1 (д) 20-й 18.10.1989 КЧ 1/8 Андрей ЮДИН Днепр Сваровски-Тироль 36’ (1:0) 2:0 (д) 30-й 28.09.1993 КУ 1/32 Дмитрий МИХАЙЛЕНКО Днепр Адмира-Ваккер 68’ (3:1) 3:2 (г) 40-й 20.08.2009 ЛЕ КР4 Санни КИНГСЛИ Металлург Д Аустрия 17’ (1:1) 2:2 (д) 50-й 16.02.2012 ЛЕ 1/16 ТАЙСОН Металлист Зальцбург 1’ (1:0) 4:0 (г) 60-й 03.10.2013 ЛЕ ГТ Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо Рапид 30’ (1:0) 2:2 (д) 70-й 03.08.2022 ЛЧ КР3 Александр КАРАВАЕВ Динамо Штурм 28’ (1:0)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.