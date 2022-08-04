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Лига чемпионов
04 августа 2022, 00:28 | Обновлено 04 августа 2022, 00:41
172
0

Украинцы забили 70-й мяч австрийцам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Александр Караваев

04 августа 2022, 00:28 | Обновлено 04 августа 2022, 00:41
172
0
Украинцы забили 70-й мяч австрийцам в еврокубках
twitter.com/SKSturm

Мяч, забитый на 28-й минуте Александром Караваевым в ворота «Штурма», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с австрийцами. 38 раз наши команды отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 23 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 9 - в Кубке кубков. Посильную лепту в юбилей внесли игроки 6 украинских клубов. 30 мячей забило австрийцам «Динамо», 17 - «Металлист», 9 - «Днепр», 8 - «Шахтер», 4 - донецкий «Металлург» и 2 - «Заря».

К слову, для самого Караваева гол «Штурму» оказался также юбилейным - 40-м в карьере. 29 мячей он забил в чемпионатах Украины, 5 - в Кубке Украины, 4 - в еврокубках и 2 - за национальную сборную. На клубном уровне Александр 34 раза поражал ворота соперников в рядах «Зари», 4 - за «Динамо» и 2 - за «Севастополь».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с австрийцами в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

17.09.1969

КЧ

1/16

Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ

Динамо

Аустрия

51' (1:1)

2:1 (г)

10-й

04.11.1981

КЧ

1/8

Леонид БУРЯК

Динамо

Аустрия

37' (1:1)

1:1 (д)

20-й

18.10.1989

КЧ

1/8

Андрей ЮДИН

Днепр

Сваровски-Тироль

36’ (1:0)

2:0 (д)

30-й

28.09.1993

КУ

1/32

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Днепр

Адмира-Ваккер

68’ (3:1)

3:2 (г)

40-й

20.08.2009

ЛЕ

КР4

Санни КИНГСЛИ

Металлург Д

Аустрия

17’ (1:1)

2:2 (д)

50-й

16.02.2012

ЛЕ

1/16

ТАЙСОН

Металлист

Зальцбург

1’ (1:0)

4:0 (г)

60-й

03.10.2013

ЛЕ

ГТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Рапид

30’ (1:0)

2:2 (д)

70-й

03.08.2022

ЛЧ

КР3

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

Штурм

28’ (1:0)

 

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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