Украинцы забили 70-й мяч австрийцам в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Александр Караваев
Мяч, забитый на 28-й минуте Александром Караваевым в ворота «Штурма», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с австрийцами. 38 раз наши команды отличились в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 23 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 9 - в Кубке кубков. Посильную лепту в юбилей внесли игроки 6 украинских клубов. 30 мячей забило австрийцам «Динамо», 17 - «Металлист», 9 - «Днепр», 8 - «Шахтер», 4 - донецкий «Металлург» и 2 - «Заря».
К слову, для самого Караваева гол «Штурму» оказался также юбилейным - 40-м в карьере. 29 мячей он забил в чемпионатах Украины, 5 - в Кубке Украины, 4 - в еврокубках и 2 - за национальную сборную. На клубном уровне Александр 34 раза поражал ворота соперников в рядах «Зари», 4 - за «Динамо» и 2 - за «Севастополь».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с австрийцами в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
17.09.1969
|
КЧ
|
1/16
|
Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ
|
Динамо
|
Аустрия
|
51' (1:1)
|
2:1 (г)
|
10-й
|
04.11.1981
|
КЧ
|
1/8
|
Леонид БУРЯК
|
Динамо
|
Аустрия
|
37' (1:1)
|
1:1 (д)
|
20-й
|
18.10.1989
|
КЧ
|
1/8
|
Андрей ЮДИН
|
Днепр
|
Сваровски-Тироль
|
36’ (1:0)
|
2:0 (д)
|
30-й
|
28.09.1993
|
КУ
|
1/32
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Днепр
|
Адмира-Ваккер
|
68’ (3:1)
|
3:2 (г)
|
40-й
|
20.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Санни КИНГСЛИ
|
Металлург Д
|
Аустрия
|
17’ (1:1)
|
2:2 (д)
|
50-й
|
16.02.2012
|
ЛЕ
|
1/16
|
ТАЙСОН
|
Металлист
|
Зальцбург
|
1’ (1:0)
|
4:0 (г)
|
60-й
|
03.10.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Рапид
|
30’ (1:0)
|
2:2 (д)
|
70-й
|
03.08.2022
|
ЛЧ
|
КР3
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
Штурм
|
28’ (1:0)
|
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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