Матч со Штурмом стал юбилейным для Александра Караваева
30-летний динамовец провел 50-й поединок в еврокубках
Поединок со «Штурмом» (1:0) стал 50-м в еврокубковой карьере Александра Караваева. 26 матчей он провел в рядах «Зари», 24 - за «Динамо». 33 встречи Александр отыграл в Лиге Европы и 17 - в Лиге чемпионов. 26 раз выпускал Караваева на поле Юрий Вернидуб, 19 - Мирча Луческу, 4 - Алексей Михайличенко и 1 - Александр Хацкевич.
К слову игра с австрийцами оказалась юбилейной и для Артема Беседина, который провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ - 11, ЛЕ - 19).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Караваева в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
17.07.2014
|
ЛЕ
|
КР2
|
Заря
|
Лячи (г)
|
3:0
|
10-й
|
27.08.2015
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия (г)
|
2:3
|
20-й
|
02.11.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
Герта (г)
|
0:2
|
30-й
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Мальме (г)
|
3:4
|
40-й
|
25.02.2021
|
ЛЕ
|
1/16
|
Динамо
|
Брюгге (г)
|
1:0
|
50-й
|
03.08.2022
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Штурм (д)
|
1:0
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;
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