Матч со Штурмом стал юбилейным для Александра Караваева

Поединок со «Штурмом» (1:0) стал 50-м в еврокубковой карьере Александра Караваева. 26 матчей он провел в рядах «Зари», 24 - за «Динамо». 33 встречи Александр отыграл в Лиге Европы и 17 - в Лиге чемпионов. 26 раз выпускал Караваева на поле Юрий Вернидуб, 19 - Мирча Луческу, 4 - Алексей Михайличенко и 1 - Александр Хацкевич.

К слову игра с австрийцами оказалась юбилейной и для Артема Беседина, который провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ - 11, ЛЕ - 19).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1-й 17.07.2014 ЛЕ КР2 Заря Лячи (г) 3:0 10-й 27.08.2015 ЛЕ КР4 Заря Легия (г) 2:3 20-й 02.11.2017 ЛЕ ГТ Заря Герта (г) 0:2 30-й 28.11.2019 ЛЕ ГТ Динамо Мальме (г) 3:4 40-й 25.02.2021 ЛЕ 1/16 Динамо Брюгге (г) 1:0 50-й 03.08.2022 ЛЧ КР3 Динамо Штурм (д) 1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;