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Лига чемпионов
04 августа 2022, 00:19 | Обновлено 04 августа 2022, 00:26
80
0

Матч со Штурмом стал юбилейным для Александра Караваева

30-летний динамовец провел 50-й поединок в еврокубках

04 августа 2022, 00:19 | Обновлено 04 августа 2022, 00:26
80
0
Матч со Штурмом стал юбилейным для Александра Караваева
ФК Динамо. Александр Караваев

Поединок со «Штурмом» (1:0) стал 50-м в еврокубковой карьере Александра Караваева. 26 матчей он провел в рядах «Зари», 24 - за «Динамо». 33 встречи Александр отыграл в Лиге Европы и 17 - в Лиге чемпионов. 26 раз выпускал Караваева на поле Юрий Вернидуб, 19 - Мирча Луческу, 4 - Алексей Михайличенко и 1 - Александр Хацкевич.

К слову игра с австрийцами оказалась юбилейной и для Артема Беседина, который провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ - 11, ЛЕ - 19).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Караваева в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

17.07.2014

ЛЕ

КР2

Заря

Лячи (г)

3:0

10-й

27.08.2015

ЛЕ

КР4

Заря

Легия (г)

2:3

20-й

02.11.2017

ЛЕ

ГТ

Заря

Герта (г)

0:2

30-й

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Динамо

Мальме (г)

3:4

40-й

25.02.2021

ЛЕ

1/16

Динамо

Брюгге (г)

1:0

50-й

03.08.2022

ЛЧ

КР3

Динамо

Штурм (д)

1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;

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Источник Sport.ua
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