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  4. Оценки матча Динамо – Штурм. Лучшими стали Бущан и Караваев
Лига чемпионов
04 августа 2022, 00:03 |
393
0

Оценки матча Динамо – Штурм. Лучшими стали Бущан и Караваев

Киевляне одержали минимальную победу в матче с австрийским клубом

04 августа 2022, 00:03 |
393
0
Оценки матча Динамо – Штурм. Лучшими стали Бущан и Караваев
ФК Динамо Киев

В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Штурм» со счетом 1:0.

Лучшими игроками встречи, по нашему мнению, стали Георгий Бущан и Александр Караваев, получившие оценки 7,0.

Голкипер на протяжении поединка действовал уверенно, а в первом тайме дважды выручил свою команду. Точный удар Караваева принес победу киевскому клубу. Кроме того, защитник, который был вынужден подменить травмированного Цыганкова, всю игру отличался активными действиями на своем фланге.

  

Замены «Динамо»: Вивчаренко – 6,0; Гармаш – 6,0; Ванат - б/о.

Замены «Штурма»: Любич – 5,5; Шнегг – 6,0; Демаку – 5,5; Ланг - б/о.

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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм Георгий Бущан Александр Караваев оценки Sport.ua
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Источник Sport.ua
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