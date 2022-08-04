Оценки матча Динамо – Штурм. Лучшими стали Бущан и Караваев

В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Штурм» со счетом 1:0.

Лучшими игроками встречи, по нашему мнению, стали Георгий Бущан и Александр Караваев, получившие оценки 7,0.

Голкипер на протяжении поединка действовал уверенно, а в первом тайме дважды выручил свою команду. Точный удар Караваева принес победу киевскому клубу. Кроме того, защитник, который был вынужден подменить травмированного Цыганкова, всю игру отличался активными действиями на своем фланге.

Замены «Динамо»: Вивчаренко – 6,0; Гармаш – 6,0; Ванат - б/о.

Замены «Штурма»: Любич – 5,5; Шнегг – 6,0; Демаку – 5,5; Ланг - б/о.