Гари НЕВИЛЛ: «Не удивлюсь, если Ман Сити выиграет АПЛ с большим отрывом»

Легендарный английский защитник Гари Невилл поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ:

«В прошлом сезоне у нас была гонка за титул, и я думаю, что «Ливерпуль» набрал головокружительную скорость, отдавая все, чтобы продержаться там до конца. Но, честно говоря, я не удивлюсь, если в этом сезоне «Сити» выиграют с большим отрывом».