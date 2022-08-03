Англия03 августа 2022, 23:53 |
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Гари НЕВИЛЛ: «Не удивлюсь, если Ман Сити выиграет АПЛ с большим отрывом»
Легендарный защитник – о новом сезоне АПЛ
03 августа 2022, 23:53 |
244
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Легендарный английский защитник Гари Невилл поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ:
«В прошлом сезоне у нас была гонка за титул, и я думаю, что «Ливерпуль» набрал головокружительную скорость, отдавая все, чтобы продержаться там до конца. Но, честно говоря, я не удивлюсь, если в этом сезоне «Сити» выиграют с большим отрывом».
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Комментарии 2
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Ман Сіті розбалансувався і перемудрив з трансферами цього літа, моя суб'єктивна думка. Розпродали забивних Жезуса і Стерлінга, універсала Зінченко, і Ферна пішов. Чи зіграє ставка на Халанда в нападі?! Як швидко адаптується Кальвін Філіпс?! Той же Гріліш поки нічим не дивує, хоча вже рік в клубі. Побачимо.
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