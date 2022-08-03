ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель – игрок Ниццы
Датский голкипер покинул «Лестер»
«Ницца» официально сообщила о подписании голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля.
Условия контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, речь идет о 3-летнем контракте. «Лестер» получит за голкипера 1 миллион евро плюс возможные бонусы.
Шмейхель-младший выступал за «Лестер» с 2011 года. В составе «Лисов» 35-летний датчанин в 2016 году сенсационно стал чемпионом Англии.
🇩🇰 Viking coming!— OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022
L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg
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