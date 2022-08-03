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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель – игрок Ниццы
Франция
03 августа 2022, 21:29 |
193
0

ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель – игрок Ниццы

Датский голкипер покинул «Лестер»

03 августа 2022, 21:29 |
193
0
ОФИЦИАЛЬНО. Каспер Шмейхель – игрок Ниццы
ФК Ницца. Каспер Шмейхель

«Ницца» официально сообщила о подписании голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля.

Условия контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, речь идет о 3-летнем контракте. «Лестер» получит за голкипера 1 миллион евро плюс возможные бонусы.

Шмейхель-младший выступал за «Лестер» с 2011 года. В составе «Лисов» 35-летний датчанин в 2016 году сенсационно стал чемпионом Англии.

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Ницца Лестер Каспер Шмейхель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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Источник ФК Ницца
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