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  4. Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
Франция
02 августа 2022, 05:40 |
63
0

Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля

За 35-летнего датчанина французский клуб заплатит 1 млн евро

02 августа 2022, 05:40 |
63
0
Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

Французская «Ницца» согласовала с английским «Лестером» условия перехода вратаря Каспера Шмейхеля.

За 35-летнего датчанина французский клуб заплатит 1 млн евро без учета бонусов. С самим игроком «Ницца» подпишет 3-летний контракт.

Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года. В минувшем сезоне голкипер провел за «лисов» 53 поединка во всех турнирах и пропустил 79 мячей.

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Источник Footmercato
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