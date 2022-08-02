Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля

Французская «Ницца» согласовала с английским «Лестером» условия перехода вратаря Каспера Шмейхеля.

За 35-летнего датчанина французский клуб заплатит 1 млн евро без учета бонусов. С самим игроком «Ницца» подпишет 3-летний контракт.

Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года. В минувшем сезоне голкипер провел за «лисов» 53 поединка во всех турнирах и пропустил 79 мячей.