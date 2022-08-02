Франция02 августа 2022, 05:40 |
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Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
За 35-летнего датчанина французский клуб заплатит 1 млн евро
02 августа 2022, 05:40 |
63
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Французская «Ницца» согласовала с английским «Лестером» условия перехода вратаря Каспера Шмейхеля.
За 35-летнего датчанина французский клуб заплатит 1 млн евро без учета бонусов. С самим игроком «Ницца» подпишет 3-летний контракт.
Шмейхель выступает за «Лестер» с 2011 года. В минувшем сезоне голкипер провел за «лисов» 53 поединка во всех турнирах и пропустил 79 мячей.
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