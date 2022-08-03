Егор НАЗАРИНА: «Желаем порадовать военных и мирных жителей Украины»

Полузащитник «Зари» Егор Назарина поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги конференций против «Университати» (4 августа):

«Прежде всего, наша главная цель – победить. Это наша первая игра за долгий период времени. Рады и идем за победой. Мы желаем обрадовать военных и мирных жителей Украины победой. Я уверен, что таких людей завтра будет много. Поэтому мы будем настроены на положительный результат.

Мы смотрели пару матчей «Университати». Тренеры наши донесли до нас всю необходимую информацию о сопернике. Мы готовы к игре. Мы долгое время были без тренировок, но видно, что команда сейчас прогрессирует. Тренировочный процесс нам нравится. Главное, что мы уверены в себе».