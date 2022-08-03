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  4. Егор НАЗАРИНА: «Желаем порадовать военных и мирных жителей Украины»
Лига конференций
03 августа 2022, 20:25 |
241
0

Егор НАЗАРИНА: «Желаем порадовать военных и мирных жителей Украины»

Хавбек «Зари» – о матче против «Университати»

03 августа 2022, 20:25 |
241
0
Егор НАЗАРИНА: «Желаем порадовать военных и мирных жителей Украины»
ФК Заря Луганск. Егор Назарина

Полузащитник «Зари» Егор Назарина поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги конференций против «Университати» (4 августа):

«Прежде всего, наша главная цель – победить. Это наша первая игра за долгий период времени. Рады и идем за победой. Мы желаем обрадовать военных и мирных жителей Украины победой. Я уверен, что таких людей завтра будет много. Поэтому мы будем настроены на положительный результат.

Мы смотрели пару матчей «Университати». Тренеры наши донесли до нас всю необходимую информацию о сопернике. Мы готовы к игре. Мы долгое время были без тренировок, но видно, что команда сейчас прогрессирует. Тренировочный процесс нам нравится. Главное, что мы уверены в себе».

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Егор Назарина Заря Луганск Заря - Университатя Университатя Крайова Лига конференций
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Источник Football.ua
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