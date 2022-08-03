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  4. Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом
Лига чемпионов
03 августа 2022, 19:49 |
904
4

Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом

Стали известны стартовые составы команд

03 августа 2022, 19:49 |
904
4
Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом
ФК Динамо Киев

Сегодня, 3 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет со «Штурмом». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Беседин

«Штурм»: Зибенхандль – Данте, Вюртрих, Аффенгрубер, Газибегович – Станкович, Прасс, Хирлендер, Хорват – Хойлунд, Саркария

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Динамо Киев Штурм Грац Динамо - Штурм Лига чемпионов стартовые составы
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Источник УЕФА
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Комментарии 4
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Леха
Надо было гармаша в старте ставить 
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0
Леха
Штурм это не Фенербахче ,а на порядок сильнее команда 
Ответить
0
BUCH
Цікавий склад... Враховуючи те що маємо, що цей, що наступний матч, будуть дуже важкими...
Віремо в перемогу!!!!!
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-1
Леха
Опять Беседин в старте 
Ответить
-5
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