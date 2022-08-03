Шепелев и Дубинчак – в основе Динамо на матч со Штурмом

Сегодня, 3 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет со «Штурмом». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Беседин

«Штурм»: Зибенхандль – Данте, Вюртрих, Аффенгрубер, Газибегович – Станкович, Прасс, Хирлендер, Хорват – Хойлунд, Саркария