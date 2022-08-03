Лига чемпионов03 августа 2022, 19:25 |
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Зубков снова вне заявки Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ
Украинский хавбек не сыграет с «Карабахом»
03 августа 2022, 19:25 |
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Сегодня, 3 августа «Ференцварош» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Карабахом». Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков снова не попал в заявку своей команды на матч.
На Зубкова не рассчитывает главный тренер «Ференцвароша», россиянин Станислав Черчесов. Ранее Зубков заявил, что хочет покинуть «Ференцварош» нынешним летом.
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Комментарии 1
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Не буде Зубков грати при срашисті там. І сам не хоче і срашист його принципіально не поставить.
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