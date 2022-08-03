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  4. Зубков снова вне заявки Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
03 августа 2022, 19:25 |
251
1

Зубков снова вне заявки Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ

Украинский хавбек не сыграет с «Карабахом»

03 августа 2022, 19:25 |
251
1
Зубков снова вне заявки Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ
Футбол 1/2/3. Александр Зубков

Сегодня, 3 августа «Ференцварош» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Карабахом». Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков снова не попал в заявку своей команды на матч.

На Зубкова не рассчитывает главный тренер «Ференцвароша», россиянин Станислав Черчесов. Ранее Зубков заявил, что хочет покинуть «Ференцварош» нынешним летом.

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Александр Зубков Ференцварош Лига чемпионов Карабах Станислав Черчесов
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Источник ФК Ференцварош
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Не буде Зубков грати при срашисті там. І сам не хоче і срашист його принципіально не поставить.
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