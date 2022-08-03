Зубков снова вне заявки Ференцвароша на матч квалификации ЛЧ

Сегодня, 3 августа «Ференцварош» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с «Карабахом». Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков снова не попал в заявку своей команды на матч.

На Зубкова не рассчитывает главный тренер «Ференцвароша», россиянин Станислав Черчесов. Ранее Зубков заявил, что хочет покинуть «Ференцварош» нынешним летом.