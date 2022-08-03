Источник: Ренату Санчеш в среду подпишет контракт с ПСЖ

Португальский хавбек «Лилля» Ренату Санчеша переходит в ПСЖ. Об этом сообщает репортер Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сообщается, что парижане потратят на этот трансфер менее 20 миллионов евро.

Ранее борьбу за Санчеша вел еще и «Милан», но парижанам удалось перебить предложение итальянцев.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.

В 2016-м году Ренату признали лучшим молодым футболистом Европы (Golden Boy), но больших высот в своей карьере он пока не достиг.