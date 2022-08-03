Италия03 августа 2022, 18:20 | Обновлено 03 августа 2022, 18:23
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Журналист: Рома за 5 млн евро согласовала аренду Вейналдума из ПСЖ
Итальянцы заплатят часть зарплаты футболиста
03 августа 2022, 18:20 | Обновлено 03 августа 2022, 18:23
321
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31-летний полузащитник ПСЖ и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время перейдет в итальянскую «Рому» на правах аренды.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что уже готовятся документы по трансферу. «Рома» заплатит 5 миллионов евро в качестве части зарплаты футболиста.
Отметим, что контракт Вейналдума с французским клубом истекает по окончании сезона 2023/2024.
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