Журналист: Рома за 5 млн евро согласовала аренду Вейналдума из ПСЖ

31-летний полузащитник ПСЖ и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время перейдет в итальянскую «Рому» на правах аренды.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что уже готовятся документы по трансферу. «Рома» заплатит 5 миллионов евро в качестве части зарплаты футболиста.

Отметим, что контракт Вейналдума с французским клубом истекает по окончании сезона 2023/2024.