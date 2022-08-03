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  4. Журналист: Рома за 5 млн евро согласовала аренду Вейналдума из ПСЖ
Италия
03 августа 2022, 18:20 | Обновлено 03 августа 2022, 18:23
321
0

Журналист: Рома за 5 млн евро согласовала аренду Вейналдума из ПСЖ

Итальянцы заплатят часть зарплаты футболиста

03 августа 2022, 18:20 | Обновлено 03 августа 2022, 18:23
321
0
Журналист: Рома за 5 млн евро согласовала аренду Вейналдума из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine Джорджиньо Вейналдум

31-летний полузащитник ПСЖ и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время перейдет в итальянскую «Рому» на правах аренды.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что уже готовятся документы по трансферу. «Рома» заплатит 5 миллионов евро в качестве части зарплаты футболиста.

Отметим, что контракт Вейналдума с французским клубом истекает по окончании сезона 2023/2024.

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