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  4. Экс-лидер Наполи отказался от предложения Ювентуса
Италия
03 августа 2022, 14:32 |
379
0

Экс-лидер Наполи отказался от предложения Ювентуса

Мертенс не будет переходить в туринский клуб

03 августа 2022, 14:32 |
379
0
Экс-лидер Наполи отказался от предложения Ювентуса
Instagram. Дрис Мертенс

Бывший нападающий итальянского клуба «Наполи» Дрис Мертенс отказался от предложения «Ювентуса».

Сообщается, что туринский клуб официально предложил бельгийскому хавбеку подписать контракт, но Мертенс дал отказ.

Напомним, что несколько недель назад Дрис Мертенс покинул «Наполи» на правах свободного агента. 

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Источник Tuttojuve
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