ОФИЦИАЛЬНО. Мертенс покинул Наполи

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истек в конце июня, и новое соглашение стороны не подписали.

Вчера президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью итальянским СМИ сообщил о том, что переговоры с Мертенсом зашли в тупик. Сегодня «Наполи» официально попрощался со своей легендой.

Мертенс выступал за «Наполи» с лета 2013 года, и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 148 голов и 397 матчах во всех турнирах.