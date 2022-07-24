ОФИЦИАЛЬНО. Мертенс покинул Наполи
Стороны не продлят контракт
Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истек в конце июня, и новое соглашение стороны не подписали.
Вчера президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью итальянским СМИ сообщил о том, что переговоры с Мертенсом зашли в тупик. Сегодня «Наполи» официально попрощался со своей легендой.
Мертенс выступал за «Наполи» с лета 2013 года, и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 148 голов и 397 матчах во всех турнирах.
Dries 💙 pic.twitter.com/Y7EJJqdepU— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 24, 2022
Thanks, @dries_mertens14 💙pic.twitter.com/l2bPkWStIH— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 24, 2022
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