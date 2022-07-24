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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мертенс покинул Наполи
Италия
24 июля 2022, 12:48 |
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мертенс покинул Наполи

Стороны не продлят контракт

24 июля 2022, 12:48 |
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мертенс покинул Наполи
ФК Наполи

Контракт Дриса Мертенса с «Наполи» истек в конце июня, и новое соглашение стороны не подписали.

Вчера президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью итальянским СМИ сообщил о том, что переговоры с Мертенсом зашли в тупик. Сегодня «Наполи» официально попрощался со своей легендой.

Мертенс выступал за «Наполи» с лета 2013 года, и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 148 голов и 397 матчах во всех турнирах.

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Дрис Мертенс Наполи
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Источник ФК Наполи
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