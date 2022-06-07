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  4. Мертенс близок к уходу из Наполи
Италия
07 июня 2022, 09:11 |
245
0

Мертенс близок к уходу из Наполи

35-летний бельгиец может стать свободным агентом

07 июня 2022, 09:11 |
245
0
Мертенс близок к уходу из Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрис Мертенс

Нападающий Дрис Мертенс с большой долей вероятности покинет «Наполи» в конце июня – 35-летний бельгиец и клуб не достигли договоренности о продлении контракта.

Источники, близкие к «Наполи», утверждают, что Мертенс хочет новый контракт на 4 млн евро в год (сейчас он получает 5 млн евро за сезон). У «Наполи» есть возможность продлить контракт Мертенса еще на один сезон, сохранив его текущую зарплату, но партенопейцы не собираются активировать данный пункт.

Мертенс уже получил предложение от «Лацио», но хотел бы остаться в «Наполи». Бельгиец является лучшим бомбардиром в истории «Наполи», забив 148 голов в 397 матчах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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