Мертенс близок к уходу из Наполи

Нападающий Дрис Мертенс с большой долей вероятности покинет «Наполи» в конце июня – 35-летний бельгиец и клуб не достигли договоренности о продлении контракта.

Источники, близкие к «Наполи», утверждают, что Мертенс хочет новый контракт на 4 млн евро в год (сейчас он получает 5 млн евро за сезон). У «Наполи» есть возможность продлить контракт Мертенса еще на один сезон, сохранив его текущую зарплату, но партенопейцы не собираются активировать данный пункт.

Мертенс уже получил предложение от «Лацио», но хотел бы остаться в «Наполи». Бельгиец является лучшим бомбардиром в истории «Наполи», забив 148 голов в 397 матчах.