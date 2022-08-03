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03.08.2022 19:00 - : -
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03 августа 2022, 08:48 | Обновлено 03 августа 2022, 09:05
17
0

Карабах - Ференцварош. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ

Чемпион Азербайджана должен создать дома фору перед визитом к чемпиону Венгрии

03 августа 2022, 08:48 | Обновлено 03 августа 2022, 09:05
17
0
Карабах - Ференцварош. Прогноз и анонс на матч за квалификации ЛЧ
ФК Карабах / автор неизвестен

В среду, 3 августа, в Баку на поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова состоится первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят «Карабах» и «Ференцварош». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Сильнейший клуб Азербайджана по итогам предыдущего сезона-2021/2022 благополучно миновал уже две стадии квалификации чемпионского турнира. В преддверии старта новой кампании «Карабах» провел три контрольных спарринга, в которых отметился одной победой («Ботошани» Румыния – 4:0) и дважды сыграл вничью («Гольштайн Киль» Германия – 2:2, «Университатя» Крайова, Румыния – 1:1).

В первом раунде отбора Лиги чемпионов «Карабах» смог справиться с польским «Лехом», выбив его в квалификацию Лиги Европы. В Познани хозяева победили со счетом 1:0, а дома азербайджанцы взяли убедительный реванш – 5:1.

На порядок сложнее «Карабаху» пришлось во второй стадии со швейцарским «Цюрихом». В первой игре дома азербайджанцы победили 3:2. В основное время ответного поединка альпийцы взяли реванш – 2:1. В итоге исход противостояния решился лишь в дополнительное время – гол на 98-й минуте встречи позволил «Карабаху» свести игру к ничьей, и добиться общего перевеса.

Ференцварош

Коллектив из столицы Венгрии, цвета которого все еще де-юре защищает украинец Александр Зубков, как и «Карабах», преодолел уже два раунда отбора Лиги чемпионов. В первом он убедительно одолел казахстанский «Тобол», сыграв с ним на выезде вничью 0:0, а дома разбив со счетом 5:1.

В квалификации Q3 «Ференцварош» смог убрать со своего пути словацкий «Слован» из Братиславы. На своем поле венгры проиграли со счетом 1:2, зато на выезде победили более чем убедительно – 4:1.

В минувший уик-энд «фради» взяли старт в новом чемпионате Венгрии. В первом туре они дома отметились скромной победой над «Пушкаш Академи» - 1:0.

Ориентировочные составы

Карабах: Махаммадалиев – Вешович, Медведев, Медина, Джафаркулиев, Янкович, Ричард, Озобич, Кади, Зубир, Ваджи.

Ференцварош: Дибус – Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Даидуни, Эсити, Захариассен, Нгуэн, Траоре, Боли.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.12  по линии Parimatch.

3 августа, среда

«Карабах» – «Ференцварош»
Баку. Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова. 19:00
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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