Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас должны быть два равноценных футболиста на каждую позицию»
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 09:00 | Обновлено 03 августа 2022, 09:06
90
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас должны быть два равноценных футболиста на каждую позицию»

Наставник «Шахтера» – о формировании команды

03 августа 2022, 09:00 | Обновлено 03 августа 2022, 09:06
90
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас должны быть два равноценных футболиста на каждую позицию»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«Первые две недели мы знакомимся с футболистами, а они с нами, нашими требованиями, терминологией и жестами. Проходим процесс адаптации, а это очень тяжело. Нельзя просто нажать кнопку, чтобы все сразу наладилось. Это невозможно.

Время - наш союзник, но в то же время мы знаем, что с нас будут требовать и нам не будут прощать результаты, не соответствующие статусу клуба. Прилагаем максимум усилий, работаем быстро и самоотверженно. Первые две недели я и мой тренерский штаб делали определенную диагностику футболистов - кто может на этот момент отвечать требованиям в стрессовой ситуации.

Матч с «Аяксом» – это был сценарий на максимальном уровне, где должен себя показать не только тактически, технически, но и психологически. Сможешь ли ты выдержать стресс и одновременно быть эмоционально стабильным против такого соперника – для нас это был очень информативный матч. В целом, мы хорошо себя показали, но есть еще моменты, где мы можем поработать, чтобы быть лучше.

12 дней работы перед матчем с командой, которая сейчас уже будет начинать чемпионат, покупает футболистов за сумму более 30 миллионов евро и имеет гораздо больший бюджет – нужно быть реалистами. Но мы все равно выглядели достойно.

«Шахтер», чтобы играть в УПЛ и в Лиге чемпионов, должен иметь внутреннюю конкуренцию – два равноценных футболиста на каждую позицию. Это дает тренеру вариативность в выборе схем и подготовке к матчам. Сами знаете, что календарь до 5 ноября будет очень насыщенным. Когда начнется чемпионат, мы будем играть по три матча в неделю – суббота, вторник, пятница. Так что должно быть два равноценных состава.

Сейчас аналитический зал – это то место, где мы проводим больше времени. Делаем анализ матчей и самих футболистов. Даем им информацию, чтобы они почувствовали – мы хотим прогрессировать вместе с ними и они из-за наших требований могут стать еще лучше. Футбол состоит из микродеталей: как занять позицию, как сыграть на опережение, как найти пространство. Маленькие мелочи могут сделать нас лучше, потому что сейчас мы уступаем в зрелости. Думаю, что по возрасту у нас самая молодая команда в УПЛ.

А если тебе не хватает мощности, ты должен быть умным, чтобы занять позицию и иметь больше простора. А когда у тебя больше пространства, ты получаешь больше времени на размышления, и поэтому мяч может двигаться лучше. Так что мы работаем в этом направлении. И проводим селекцию футболистов, которые могут выполнить задачи, которые я ставлю перед ними», – сказал Йовичевич.

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сейчас в Шахтере все говорят на украинском языке»
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Горжусь, что футболисты Днепра-1 выросли в стоимости»
Игор Йовичевич Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий
Теннис | 03 августа 2022, 07:38 3
Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий
Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий

Украинская теннисистка крупно уступила хозяйке кортов

Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Футбол | 02 августа 2022, 14:20 7
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Определен соперник Днепра-1. Жеребьевка Q4 Лиги Европы

2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда ЛЕ

Специя арендовала Коваленко, состоялись жеребьевки, Ястремская проиграла
Футбол | 03.08.2022, 06:00
Специя арендовала Коваленко, состоялись жеребьевки, Ястремская проиграла
Специя арендовала Коваленко, состоялись жеребьевки, Ястремская проиграла
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 02.08.2022, 15:20
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Назван потенциальный оппонент для Зари. Жеребьевка Q4 Лиги конференций
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Футбол | 02.08.2022, 14:41
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
02.08.2022, 19:15 10
Футбол
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
Спарринг-партнер Джошуа рассказал о главном преимуществе Усика в реванше
02.08.2022, 07:50
Бокс
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
03.08.2022, 04:59
Война
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
01.08.2022, 21:07 4
Теннис
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
02.08.2022, 09:54 3
Футбол
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
01.08.2022, 11:20 3
Теннис
У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
01.08.2022, 21:20 20
Футбол
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
Ярмоленко сыграл 3-й матч за Аль-Айн
01.08.2022, 11:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем