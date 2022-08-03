ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас должны быть два равноценных футболиста на каждую позицию»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился первыми впечатлениями от работы с командой.

«Первые две недели мы знакомимся с футболистами, а они с нами, нашими требованиями, терминологией и жестами. Проходим процесс адаптации, а это очень тяжело. Нельзя просто нажать кнопку, чтобы все сразу наладилось. Это невозможно.

Время - наш союзник, но в то же время мы знаем, что с нас будут требовать и нам не будут прощать результаты, не соответствующие статусу клуба. Прилагаем максимум усилий, работаем быстро и самоотверженно. Первые две недели я и мой тренерский штаб делали определенную диагностику футболистов - кто может на этот момент отвечать требованиям в стрессовой ситуации.

Матч с «Аяксом» – это был сценарий на максимальном уровне, где должен себя показать не только тактически, технически, но и психологически. Сможешь ли ты выдержать стресс и одновременно быть эмоционально стабильным против такого соперника – для нас это был очень информативный матч. В целом, мы хорошо себя показали, но есть еще моменты, где мы можем поработать, чтобы быть лучше.

12 дней работы перед матчем с командой, которая сейчас уже будет начинать чемпионат, покупает футболистов за сумму более 30 миллионов евро и имеет гораздо больший бюджет – нужно быть реалистами. Но мы все равно выглядели достойно.

«Шахтер», чтобы играть в УПЛ и в Лиге чемпионов, должен иметь внутреннюю конкуренцию – два равноценных футболиста на каждую позицию. Это дает тренеру вариативность в выборе схем и подготовке к матчам. Сами знаете, что календарь до 5 ноября будет очень насыщенным. Когда начнется чемпионат, мы будем играть по три матча в неделю – суббота, вторник, пятница. Так что должно быть два равноценных состава.

Сейчас аналитический зал – это то место, где мы проводим больше времени. Делаем анализ матчей и самих футболистов. Даем им информацию, чтобы они почувствовали – мы хотим прогрессировать вместе с ними и они из-за наших требований могут стать еще лучше. Футбол состоит из микродеталей: как занять позицию, как сыграть на опережение, как найти пространство. Маленькие мелочи могут сделать нас лучше, потому что сейчас мы уступаем в зрелости. Думаю, что по возрасту у нас самая молодая команда в УПЛ.

А если тебе не хватает мощности, ты должен быть умным, чтобы занять позицию и иметь больше простора. А когда у тебя больше пространства, ты получаешь больше времени на размышления, и поэтому мяч может двигаться лучше. Так что мы работаем в этом направлении. И проводим селекцию футболистов, которые могут выполнить задачи, которые я ставлю перед ними», – сказал Йовичевич.