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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сейчас в Шахтере все говорят на украинском языке»
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 07:19 | Обновлено 03 августа 2022, 07:23
227
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сейчас в Шахтере все говорят на украинском языке»

Наставник «горняков» – о том, на каком языке общается с подопечными

03 августа 2022, 07:19 | Обновлено 03 августа 2022, 07:23
227
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сейчас в Шахтере все говорят на украинском языке»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о ситуации с украинским языком в команде.

«Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже учит украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Но я заметил, что сейчас все хотят и говорят на украинском. Мне это нравится – и так мы еще лучше понимаем друг друга», – сказал Йовичевич.

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