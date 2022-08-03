Украина. Премьер лига03 августа 2022, 07:19 | Обновлено 03 августа 2022, 07:23
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сейчас в Шахтере все говорят на украинском языке»
Наставник «горняков» – о том, на каком языке общается с подопечными
03 августа 2022, 07:19 | Обновлено 03 августа 2022, 07:23
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Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о ситуации с украинским языком в команде.
«Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже учит украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Но я заметил, что сейчас все хотят и говорят на украинском. Мне это нравится – и так мы еще лучше понимаем друг друга», – сказал Йовичевич.
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