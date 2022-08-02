Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мудрику нужна команда, которая играет за него»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мнением по поводу кадровой ситуации в команде.

– Смогут ли молодые игроки заменить легионеров?

– Другого выхода нет – расти быстро и бери ответственность в свои руки и ноги. Иностранцев нет, а украинские игроки долго работали ради этого момента. Все, кто сейчас здесь, хотели играть в «Шахтере» и в прошлом году, но из-за политики клуба и легионеров они не могли найти свой шанс. Поэтому сейчас у них есть возможность проявить себя. У них безумная мотивация.

Игра в обороне – это ежедневная работа, организация и дисциплина. Но атака – это талант. В атаке должен быть талант, креативность и даже импровизация: дриблинг, скрытый пас, удары в девятку. Я не могу контролировать их действия. Это все их талант. Но у меня нулевая терпимость к импровизации в обороне.

Какова роль тренера в том, что сделал Миша Мудрик против «Аякса» на «Йохан Кройф Арене»? Это чисто его талант. Ты бежишь с центра поля, выдерживаешь единоборство, потому что соперник хочет сделать фол, еще делаешь два «велосипеда» и забиваешь такой гол. Так могут единицы. Поэтому он стоит денег и многие клубы следят за ним. Но Мише нужна команда, чтобы играла за него. Мы осознаем, кого мы имеем в команде. И очень счастливы, что он с нами, – сказал Йовичевич.