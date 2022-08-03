ОФИЦИАЛЬНО. Максим Шацких объявил о подписании украинского защитника
Александр Насонов перешел в ташкентский Пахтакор
Ташкентский «Пахтакор», главным тренером которого является бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких, объявил о подписании контракта с украинским защитником Александром Насоновым.
В «Пахтакор» Насонов перешел в статусе свободного агента.
Последним клубом украинца был черкасский ЛНЗ, выступавший в прошлом сезоне во второй лиге. Ранее защитник выступал и в других командах: «Днепр», «Волынь», донецкий «Металлург», «Арсенал-Киев», «Сперанца», «Мариуполь» и «Львов».
В прошлом сезоне Александр провел 21 матч за ЛНЗ и забил 4 гола.
Отметим, что «Пакхтакор» просматривает еще одного украинского защитника – Андрея Мищенко. Также под руководством Максима Шацких в клубе уже выступает украинец Алексей Ларин,который играет в обороне.
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