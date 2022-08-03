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WTA
03 августа 2022, 07:38 | Обновлено 03 августа 2022, 11:31
2075
6

Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе

Украинская теннисистка уступила хозяйке кортов Кори Гауфф

03 августа 2022, 07:38 | Обновлено 03 августа 2022, 11:31
2075
6
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Instagram. Ангелина Калинина

Ангелина Калинина (Украина, WTA 52) разгромно проиграла в первом круге хардового турнира в Сан-Хосе американской теннисистке Кори Гауфф (WTA 11). Матч закончился в двух сетах за 55 минут.

WTA Вашингтон (США). 1/16 финала. Хард

Ангелина Калинина (Украина) - Кори Гауфф (США) - 1:6, 0:6

Для Калининой это третье поражение подряд. Отметим, что Ангелина месяц назад получила травму запястья на турнире в Будапеште.

Далее Кори Гауфф сыграет с Наоми Осакой (Япония, WTA 41), которая в трех сетах обыграла Чжэн Циньвэнь (Китай, WTA 51). Девушки сыграют между собой четвертую личную встречу. Пока что счет 2:1 в пользу Наоми.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashamar
А що, були очікування? Ну не треба самим собі брехати.
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+5
Володимир Коваленко
Будьмо оптимістами , Гауф виглядала дуже добре . Хоча б у Картохи Калініна могла б виграти , а Даяна склала лапки в кінці . На Козловій рано хреста ставити . Підіймаються і швидко , але з дна , маючи вже досить потужну , але примітивну гру , хлопці . І взагалі багато видів спорту в значно гіршому стані .А тут ще проклята рашка.
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+2
Александр Науменко
Гауф літала мовби на крилах.
Ответить
+1
Леха
Если бы был украинский теннис ,то и результаты были ,а так что Калинина проиграла с баранкой,что ястремская ,а кто следующий ,что до войны не было результатов что сейчас 
Ответить
-2
Леха
В Украине нет тенниса 
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-3
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