WTA13 июля 2022, 12:58 | Обновлено 13 июля 2022, 13:00
983
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Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Ангелина снялась после первого сета
13 июля 2022, 12:58 | Обновлено 13 июля 2022, 13:00
983
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге четвертая сеяная украинка проиграла Катерине Синяковой из Чехии (№93 WTA), снявшись после первого сета из-за проблем с запястьем.
Будапешт. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6 (отказ)
В следующем раунде Синякова сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).
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подвійной(пред цім два рази явні аути оскарживала)-зробила чомусь два ударі и виграла сет у Гелі, яка вже села
відпочити типа-4-5 а вийшло 6-3 .У Гелі і так зап'ястя боліло а тут
такій пасаж не витримала і відмовилася продовжувати гру..