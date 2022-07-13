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  4. Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
WTA
13 июля 2022, 12:58 | Обновлено 13 июля 2022, 13:00
983
1

Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште

Ангелина снялась после первого сета

13 июля 2022, 12:58 | Обновлено 13 июля 2022, 13:00
983
1
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге четвертая сеяная украинка проиграла Катерине Синяковой из Чехии (№93 WTA), снявшись после первого сета из-за проблем с запястьем.

Будапешт. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6 (отказ)

В следующем раунде Синякова сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
ну і редиска- Сінякова" вициганила"у судді повторний удар замість
подвійной(пред цім два рази явні аути оскарживала)-зробила чомусь два ударі и виграла сет у Гелі, яка вже села
відпочити типа-4-5 а вийшло 6-3 .У Гелі і так зап'ястя боліло а тут
такій пасаж не витримала і відмовилася продовжувати гру..
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