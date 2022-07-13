Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге четвертая сеяная украинка проиграла Катерине Синяковой из Чехии (№93 WTA), снявшись после первого сета из-за проблем с запястьем.

Будапешт. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6 (отказ)

В следующем раунде Синякова сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).