КЕНДЗЕРА: «Прекрасно себя чувствую в родной Польше. Впереди трудная игра»
Защитник «Динамо» пообщался с журналистами накануне игры со «Штурмом»
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера пообщался с журналистами накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Штурма», который состоится 3 августа в 21:00 в польской Лодзи:
«У нас впереди хорошая игра. Конечно, наша команда не находится дома, но лично я прекрасно себя чувствую в Польше, в моей родной стране. Знаю, что на трибунах будет много людей, они будут поддерживать «Динамо», так что все должно быть хорошо.
Думаю, будущее противостояние со «Штурмом» будет таким же трудным, как и с «Фенербахче». У «Штурма» тоже очень сильная команда. Мы подробно изучаем соперника, тщательно готовимся к завтрашнему матчу.
Конечно, я хочу выйти завтра на поле и помочь команде, но для меня самое главное, чтобы мы одержали победу».
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