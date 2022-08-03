КЕНДЗЕРА: «Прекрасно себя чувствую в родной Польше. Впереди трудная игра»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера пообщался с журналистами накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Штурма», который состоится 3 августа в 21:00 в польской Лодзи:

«У нас впереди хорошая игра. Конечно, наша команда не находится дома, но лично я прекрасно себя чувствую в Польше, в моей родной стране. Знаю, что на трибунах будет много людей, они будут поддерживать «Динамо», так что все должно быть хорошо.

Думаю, будущее противостояние со «Штурмом» будет таким же трудным, как и с «Фенербахче». У «Штурма» тоже очень сильная команда. Мы подробно изучаем соперника, тщательно готовимся к завтрашнему матчу.

Конечно, я хочу выйти завтра на поле и помочь команде, но для меня самое главное, чтобы мы одержали победу».