От Марадоны до Верратти: Топ-5 великих чемпионов-малышей

2 августа выдающемуся французскому полузащитнику и тренеру Алену Жирессу исполняется 70 лет. На футбольном поле этот невысокий (лишь 163 см) «фантазиста» брал свое благодаря изысканной технике, тонкому пониманию игры и неумолимому стремлению к победам. Потому и стал футбольной легендой! Юбилей Маленького принца Лескюра – прекрасный повод вспомнить лучших игроков невысокого роста, которые смогли в своей карьере достичь мировой или европейской вершины.

1. Диего Марадона (Аргентина, 1960–2020, рост – 165 см)

Конечно, лучший из лучших – легендарный Диего! Исключительный футбольный талант и в то же время человек-противоречие! Тот, кто может в течение одной игры забить величайший гол и позорнейший (Аргентина – Англия на чемпионате мира-86). Чемпион и вице-чемпион мира. Человек, который был на короткой ноге с диктаторами и, будучи мультимиллионером, выказывал симпатии левым идеям (татуировки с ликами Че Гевары и Фиделя Кастро соответственно на руке и ноге – тому свидетельство). Марадона – это и зависимость от наркотиков, и заносчивость-зазнайство в общении с прессой, и многочисленные судейские разборки с кем угодно: от жены товарища по команде Клаудио Каниджи до дома моды Dolce & Gabbana. А после смерти Диего стал еще и человеком-стадионом, арена в Неаполе, где он в свои золотые годы щедро одаривал своим футбольным мастерством тамошних тифози, стала носить его имя. Игровое амплуа Диего? О, это непростой вопрос! Полузащитник, полунападающий или, может, подфорвард, классическая «десятка», мнимая «десятка», свободный художник? Аргентинские обозреватели в ответ на соответствующий вопрос торжественно провозглашают: «Он – Марадона». Собственно, когда-то тамошний спортивный медийник всерьез говорил мне о своем предложении: именем великого земляка назвать игровое амплуа. Гм-м… По мнению британского исследователя футбольных тактик Джонатана Уилсона, Марадона – второй номинальный форвард с неограниченным правом свободного перемещения по чужой половине поля. И во время такого «свободного перемещения» аргентинский гений демонстрировал наилучшие образцы футбольной техники, вошедшие в сокровищницу мирового футбола.

2. Ален Жиресс (Франция, родился в 1952 г., рост – 163 см)

Нынешнего юбиляра поставлю на 2-е место в рейтинге великих малышей. Чемпион Европы-84 и 2-кратный призер чемпионатов мира (в 1982 г. за 4-е место вручали бронзовые медали), лучший бомбардир «Бордо» за всю историю (даром что его игровое амплуа – полузащитник!), а также рекордсмен этого клуба по количеству проведенных матчей, 2-й игрок Франции по количеству матчей, сыгранных в ведущем футбольном дивизионе этой страны, неоднократный футболист года во Франции по разным версиям. Регалии и заслуги юбиляра можно перечислять долго. Сделаю ударение на следующем. Жиресс был важным звеном знаменитого французского четырехугольника, или, как говорили во Франции, «магического квадрата» в центре поля. В него, кроме Маленького принца Лескюра, входили Мишель Платини, Луис Фернандес и Жан Тигана. Тот же Джонатан Уилсон, характеризуя этих французских звезд и тактику, применяемую их наставником Мишелем Идальго, делал такой вывод: «Заданием Идальго было просто найти подходящий баланс между творчеством и структурой». И это у французского специалиста получалось!

Отмечу и своеобразный «Серебряный мяч» Жиресса в 1982-м. В год мирового чемпионства итальянцев вполне естественно, что «Золотым мячом» удостоили их лидера – Паоло Росси. А вот 2-я позиция в этом европейском футбольном хит-параде еженедельника france football представителя страны, занявшей 4-е место на мундиале (пропустив вперед целых трех представителей Старого Света), – признание незаурядного таланта Алена. Тогда Жиресс опередил и звездного поляка Збигнева Бонека, и лидера вице-чемпионов мира западных немцев Карла-Хайнца Румменигге, и чемпионов мира Бруно Конти, Дино Дзоффа, Джанкарло Антоньони, Гаэтано Ширеа, и советского кипера Рината Дасаева, и даже своего товарища по сборной Франции Мишеля Платини! А ведь тогда до завоевания «звездного небосвода» (определение Мишеля Платини в книге «Жизнь как матч») сборной Франции в целом оставалось еще два года.

Отечественный болельщик запомнил Жиресса по весьма успешным для сборной Франции мундиалям и триумфальному Euro-84, а также по непримиримым ярким битвам между «Бордо» и «Днепром» в 1980-х гг. Жиресс, символ того «Бордо», штурмовавшего европейские вершины (а «Днепр» по футбольной мощи жирондинцам не уступал!), несмотря на боли, которыми он в итоге изранил сердца днепровских болельщиков (уверенно пробил послематчевый пенальти в 1985-м, как и другие его партнеры по команде), вызывал симпатии в наших краях. Ценители Игры получали настоящее наслаждение от его действий на поле! Капитан той команды, горделивый неодолимый малыш, который, складывалось впечатление, с мячом на ты и знает в футболе все! Когда Идальго попросили одним словом охарактеризовать своих подопечных, для Жиресса опытный наставник нашел очень точное слово: мудрость. Показательно, не так ли?

Если Жиресс-игрок в течение свыше полутора десятков лет сохранял верность жирондинцам, лишь под занавес карьеры, немного поиграв за марсельцев, то Жиресс-тренер, сменив несколько клубов на заре своей тренерской деятельности, в дальнейшем принялся путешествовать по миру, возглавляя исключительно сборные. Не скажу, что его тренерство – сплошной провал, громоподобное фиаско. Однако и особых успехов Ален не добился. Несколько романтичный футбол 1980-х, в котором у Жиресса получалось находить баланс между творчеством и структурой, ушел в небытие. И по большому счету тренерские идеи великого полузащитника не вылились в успехи возглавляемых им команд. Посему Жиресс-игрок намного превосходит по таланту Жиресса-тренера. Однако все же искренне надеюсь в тренерское красноречие Алена в будущем. Какие его годы!

3. Томас Хесслер (Германия, родился в 1966 г., рост – 166 см)

Этот малыш не только стал и чемпионом мира, и чемпионом, а также вице-чемпионом Европы в составе сборной Германии, но и добыл медаль на Олимпиаде (бронзовую в Сеуле 1988 г.). Дважды становился футболистом года в Германии. Уроженец Западного Берлина, вероятно, лучшие свои футбольные годы провел в «Кельне». Оттуда его позвали в сборную ФРГ. А после триумфального для команды под началом Франца Беккенбауэра чемпионата мира-90 Хесслер поехал покорять серию А. По большому счету это у него не получилось, и через четыре года он вернулся на родину, но уже не в «Кельн» («Козлы» тогда утратили былые позиции), а в «Карлсруэ». В составе национальной сборной Икке творил настоящие чудеса! Он умело исполнял штрафные, обладал ударом невероятной силы, ему по силам было обыграть оппонента один в один, воистину обвести вокруг пальца противника-великана. Еще один козырь Хесслера – прекрасное видение поля и соответственно умение отдать длинный ювелирный пас. Среди достоинств Хесслера – умение сыграть нестандартно, придумать что-то нетривиальное. И даже головой, бывало, этот малыш забивал, как это ни парадоксально!

Особых тренерских амбиций Икке не имеет, в течение длительного времени работал помощником у более известных наставников, а самостоятельную тренерскую работу ведет в малоизвестных клубах низших дивизионов в родном городе.

4. Марко Верратти (Италия, родился в 1992 г., рост – 165 см)

Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Европы, игрок звездного ПСЖ, Верратти чувствует себя настоящим хозяином середины поля. Во французский гранд Веррати в свое время пришел из родной «Пескары», и потихоньку, благодаря титанической работе, добыл место рядом со звездами. Может, и парадокс, но один из лучших современных итальянских футболистов не играл на родине ни за кого из грандов. 10 лет назад он перешел из состава «Дельфинов» в ряды парижского исполина, набиравшего вес в футбольном мире, за каких-то 12 млн евро. А в 2019 г. он уже оценивался ни много, ни мало в 75 млн евро. Правда, в последнее время Верратти немного сдал, выполняет несколько меньший объем работы, несколько забронзовел после еврозолота со сборной, дала себя знать и травма, отсюда и снижение трансферной стоимости итальянца до 50 млн евро. Но, как бы то ни было, сомнений в том, что это незаурядный талант, уже себя реализовавший и имеющий возможность в ближайшее время пополнить свою наградную коллекцию, нет.

Отличительные черты Марко – жесткость, неуступчивость в борьбе (за 246 игр во французской Лиге 1 итальянец заработал более 80 предупреждений и пару удалений, да и во время общения с Фемидой горячий итальянец не всегда сдерживает себя), смелость в противостоянии значительно более высоким по росту оппонентам, умение найти общий язык с креативными игроками как в своем клубе, так и в сборной.

5. Лоренцо Инсинье (Италия, родился в 1991 г., рост – 163 см)

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время Инсинье и Верратти пересекались в «Пескаре». Два невысоких крепыша наводили шороху в серии В в начале 10-х. Но в Пескаре (и «Пескаре») хорошо, а дома все равно суперовее!

Как любят повторять земляки Инсинье, «Я – неаполитанец (-ка), и этим все сказано!». Этот неаполитанец маленького роста был любимцем родного «Сан Паоло» (ныне – стадион «Диего Армандо Марадона»). До определенной степени уроженец Фраттамаджоре напоминал местным тифози их идола – Марадону. Имеет еще меньший, чем у Диего рост, нестандартно мыслит на поле, не боится брать игру на себя, обладает взрывной скоростью, дальним ударом сумасшедшей силы. Эти достоинства Лоренцо пришлись по душе и алленаторе сборной Италии Роберто Манчини, под руководством которого «Скуадра Адзурра», а с ней и Инсинье в прошлом году стали чемпионами Европы. Нынешнее решение Лоренцо покинуть Европу и отправиться в Северную Америку много кто поспешил назвать окончанием активной футбольной карьеры. Но так ли в действительности? За океаном вполне конкурентный футбол, где игровые скиллы-способности Лоренцо могут найти отражение в новых победах. Удачи в Новом Свете, маленький герой Неаполя!

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Педро и Н’Голо Канте, Марио Загалло и Гарринчу, еще целый ряд малышей-чемпионов не включил в свой список из-за того, что они все-таки немного повыше (на 4–5 см) героев предлагаемого хит-парада. Есть и немало сопоставимых по росту с Марадоной и Ко игроков, но лишенных счастья обладать мировыми или европейскими футбольными титулами (например, несколько более высокий наш отечественный герой – Иван Яремчук, выносливый, бескомпромиссный, весомая фигура в тактических построениях Валерия Лобановского), есть немало «футбольных наполеонов», игравших на куда менее высоком уровне, чем перечисленные легенды. Да, современный футбол заметно интенсифицировался, и высокие, физически сильные игроки нередко чувствуют себя в нем весьма комфортно. Но все-таки, кто сказал, что время малышей прошло? Верратти и Инсинье, по крайней мере, имеют по этому поводу свое мнение!

Алексей РЫЖКОВ