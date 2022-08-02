Барселона продаст своего таланта в MLS

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч близок к переходу в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает журналист Альберт Роге.

Сторонам остается согласовать некоторые детали трансфера. «Барселона» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа или процент со следующей продажи Пуча.

Сторонам нужно уладить все детали трансфера в ближайшее время, поскольку дедлайн регистрации новичков в MLS – 4 августа. Ранее Пучем интересовалась «Валенсия».