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  4. Барселона продаст своего таланта в MLS
Испания
02 августа 2022, 18:31 |
712
0

Барселона продаст своего таланта в MLS

Рики Пуч близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

02 августа 2022, 18:31 |
712
0
Барселона продаст своего таланта в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Рики Пуч

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч близок к переходу в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает журналист Альберт Роге.

Сторонам остается согласовать некоторые детали трансфера. «Барселона» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа или процент со следующей продажи Пуча.

Сторонам нужно уладить все детали трансфера в ближайшее время, поскольку дедлайн регистрации новичков в MLS – 4 августа. Ранее Пучем интересовалась «Валенсия».

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Рики Пуч Барселона Лос-Анджелес Гэлакси трансферы трансферы Ла Лиги
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