Испания02 августа 2022, 18:31 |
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Барселона продаст своего таланта в MLS
Рики Пуч близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»
02 августа 2022, 18:31 |
712
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч близок к переходу в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает журналист Альберт Роге.
Сторонам остается согласовать некоторые детали трансфера. «Барселона» хочет включить в сделку опцию обратного выкупа или процент со следующей продажи Пуча.
Сторонам нужно уладить все детали трансфера в ближайшее время, поскольку дедлайн регистрации новичков в MLS – 4 августа. Ранее Пучем интересовалась «Валенсия».
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