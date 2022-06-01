Гаттузо определился с первой трансферной целью в Валенсии

Дженнаро Гаттузо близок к назначению на пост главного тренера «Валенсии». Итальянский специалист уже определился с первой трансферной целью в новом клубе.

Речь идет о полузащитнике «Барселоны» Рики Пуче. Гаттузо видит в нем ключевого игрока в центре поля своей команды.

В нынешнем сезоне на счету Пуча 1 гол в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего испанца оценивается в 9 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.