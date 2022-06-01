Испания01 июня 2022, 20:29 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
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Гаттузо определился с первой трансферной целью в Валенсии
Итальянский тренер хочет видит в команде Рики Пуча
01 июня 2022, 20:29 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
841
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Дженнаро Гаттузо близок к назначению на пост главного тренера «Валенсии». Итальянский специалист уже определился с первой трансферной целью в новом клубе.
Речь идет о полузащитнике «Барселоны» Рики Пуче. Гаттузо видит в нем ключевого игрока в центре поля своей команды.
В нынешнем сезоне на счету Пуча 1 гол в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего испанца оценивается в 9 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.
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