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Испания
01 июня 2022, 20:29 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
841
0

Гаттузо определился с первой трансферной целью в Валенсии

Итальянский тренер хочет видит в команде Рики Пуча

01 июня 2022, 20:29 | Обновлено 01 июня 2022, 20:47
841
0
Гаттузо определился с первой трансферной целью в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рики Пуч

Дженнаро Гаттузо близок к назначению на пост главного тренера «Валенсии». Итальянский специалист уже определился с первой трансферной целью в новом клубе.

Речь идет о полузащитнике «Барселоны» Рики Пуче. Гаттузо видит в нем ключевого игрока в центре поля своей команды.

В нынешнем сезоне на счету Пуча 1 гол в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего испанца оценивается в 9 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Дженнаро Гаттузо Рики Пуч Валенсия Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
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Источник Sport.es
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