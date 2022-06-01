Гаттузо может стать наставником испанского гранда по схеме 2+1
Испанская «Валенсия» предлагает итальянскому тренеру контракт до 2024 года
Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером испанской «Валенсии».
Испанский гранд предлагает итальянскому тренеру контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.
Летом 2021 года Гаттузо подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферов. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
В прошедшем сезоне «Валенсия» заняла лишь 9-е место в Ла Лиге (48 очков в 38 матчах). Нынешним главным тренером «летучих мышей» является Хосе Бордалас, у которого контракт действует еще один сезон.
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