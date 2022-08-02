Англия02 августа 2022, 17:59 |
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ФОТО. В честь Миколенко? Эвертон будет играть в сине-желтой форме
В сети появились фото третьего комплекта формы «Ирисок»
02 августа 2022, 17:59 |
2312
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«Эвертон» еще официально не презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Однако первые фото формы уже появились в сети.
Форма будет выполнена в желто-синих цветах. Напомним, за «Эвертон» выступает украинец Виталий Миколенко, а недавно «Ириски» провела товарищеский матч против «Динамо» Киев.
📸| Everton’s leaked 3rd Kit. 👀 pic.twitter.com/B24hOiSTGr— Everton Extra (@Everton_Extra) August 2, 2022
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Комментарии 3
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І чому у вас то Миколенко, то Міколенко?...
Виїзні жовто-сині комплекти форми у ірисок ще з 60-х років регулярно з'являються... То теж мабуть на честь Миколенка...
У них желтая форма была еще до Мыколы, о какой чести речь, иди протрезвей, автор!
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