ФОТО. В честь Миколенко? Эвертон будет играть в сине-желтой форме

«Эвертон» еще официально не презентовал третий комплект формы на нынешний сезон. Однако первые фото формы уже появились в сети.

Форма будет выполнена в желто-синих цветах. Напомним, за «Эвертон» выступает украинец Виталий Миколенко, а недавно «Ириски» провела товарищеский матч против «Динамо» Киев.